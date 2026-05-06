「I′m beat」の意味は？疲れた日に使いたいひと言！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「くたくたに疲れた」でした！

この表現は本来、洋服や靴などを使い古すことを意味しますが、エネルギーや体力を完全に使い果たして元気がない状態を表す際にも使われます。

体力的な疲れと、精神的な疲れの両方の状況で使うことができますよ。

「I’ve been working since 6 o’clock this morning. I’m worn out.」

（今日は朝の6時から仕事をしているから、もうくたくた）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。