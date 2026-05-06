登山家・野口健、“春の花”であふれる自宅ガーデニングを披露「この季節は庭の主役が目まぐるしく変わります」 春バラも見頃迎える
登山家の野口健氏（52）が、6日までに自身のインスタグラムを更新。バラやコデマリ、シャクヤクが見頃を迎えた、“春いっぱい”の自宅ガーデニングを披露した。
【写真】「この季節は庭の主役が目まぐるしく変わります」春の花々”が咲き乱れる野口健の自宅庭
これまでに、ミモザなどの花々が咲き誇る自宅の庭の様子を公開してきた野口。
直近の投稿では「この季節は庭の主役が目まぐるしく変わります。これからは薔薇が主役かな。お花の女王様と呼ばれるだけあって存在感ありあり」と、季節の移ろいとともに次々と花開く庭の様子を連投で紹介。自然と向き合う登山家らしい視点で、圧倒的な存在感を放つ花々の美しさを伝えた。
コメント欄には「綺麗ですね」「花育てるのお上手」「心が洗われました」などの声が寄せられている。
【写真】「この季節は庭の主役が目まぐるしく変わります」春の花々”が咲き乱れる野口健の自宅庭
これまでに、ミモザなどの花々が咲き誇る自宅の庭の様子を公開してきた野口。
直近の投稿では「この季節は庭の主役が目まぐるしく変わります。これからは薔薇が主役かな。お花の女王様と呼ばれるだけあって存在感ありあり」と、季節の移ろいとともに次々と花開く庭の様子を連投で紹介。自然と向き合う登山家らしい視点で、圧倒的な存在感を放つ花々の美しさを伝えた。
コメント欄には「綺麗ですね」「花育てるのお上手」「心が洗われました」などの声が寄せられている。