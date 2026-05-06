広島の育成・河野佳投手（２４）が支配下復帰に向けてアピールを続けている。ここまでファーム・リーグで８試合に登板し、２勝０敗の防御率１・３２の好成績を残している。肩肘への負担を軽減する目的で投球フォームを改造。母校・広陵の先輩でもある野村祐輔２軍投手コーチ（３６）らから日々助言を受けながら、上昇曲線を描いている。

戻りたい場所がある。背番号を２桁に戻し、再び１軍の舞台に立つ−。ファームで結果が出ても、河野にとってそれは道半ばだ。引き締まった表情を崩さない２４歳は「まだまだ全然、数試合しか投げていないので。夏までにどんどんアピールしていきたいです」と静かに闘志を燃やし続けている。

昨季終了後に戦力外通告を受け、育成で再契約。今季は背番号１２７からのスタートとなった中、先発で好結果を残している。ファーム・リーグでは３月末からローテーションに入って登板を重ねており、４月１８日・阪神戦（ＳＧＬ）では６回５安打２失点（自責１）の好投を見せて今季初勝利。さらに同２９日・西武戦（カーミニーク）では７回４安打１失点で自身２連勝となった。

今年から「フォームを大きく変えた。あとはコントロールをしっかり意識してやっている」という。昨季は右肩痛を発症するなど１軍登板なしに終わった。「すぐに肩が開いてしまって、力で投げたい癖があった」。上半身への負担を減らす目的で下半身主導の投球フォームを模索。その結果、制球にも安定感が出てきた。

オフには中崎に弟子入りする形で自主トレをともにして「自分の良いところは残しつつ、感覚的なところは中崎さんの考えを取り入れてやってきた」。そして２月のキャンプでは野村２軍投手コーチから「体が開くことを我慢する」ことを助言され、汗を流してきた。ケガを予防するための体幹トレーニング、フォームを染み込ませるためのシャドーピッチングは毎日欠かさない。

野村コーチは「元々体が正面に向くのが、少し早い投手だったけど、フォーム改善を継続的にやってきて、本人もだいぶ良くなってきたと言っている。これが続けばいいなと思う」と評価。さらにカットボールの完成度が増している点にも触れ、「左打者の内角にも投げ込めているから詰まらせることができている」とうなずいた。

現状のカープの支配下選手は６６人で、上限までは残り４枠。アピールを続けた先に１軍の舞台があると信じて、背番号１２７は腕を振り続ける。

◆河野佳（かわの・けい） 兵庫県出身。２００１年８月２３日生まれ。投手。右投げ右打ち。１７５センチ、８６キロ。小学５年の時に広島に転居。広陵卒業後、大阪ガスに進み、２２年度ドラフト５位で広島に入団。２３年に８試合、２４年に１３試合、１軍で登板したが、２５年は登板なしに終わり、同年オフに戦力外通告を受け、育成選手として再契約。通算成績は２１試合に登板、０勝１敗１セーブ。