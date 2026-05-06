「ＤｅＮＡ５−５広島」（５日、横浜スタジアム）

今のカープではドラフト１位・平川蓮外野手にしかできないことをやってのけた。大型スイッチヒッターとしてプロ入り初となる左右両打席での長打。八回の２点適時二塁打は引き分けに持ち込む上で重要な一打にもなった。上昇へのきっかけになるかは「まだ分からない」とした上で「良い感じだと思います」とうなずいた。

試合中にひらめいた。「左（打席での打撃は）は何か変えようかな」と考えていたところにＤｅＮＡ・林が打席に入る前に素振りしている姿が目に入った。

この日、一発を放っていた好調な打者のスイングを見て「自分のしたいスイングをしていたのでやってみようと思った」。３点を追う八回２死一、三塁で林を参考にしたスイングを敢行し、右中間フェンス上部に直撃する２点適時二塁打。塁上では雄たけびを上げた。

右打席でも六回２死で東から左翼フェンス直撃の二塁打を放ち、開幕戦以来の長打を記録。「右での打撃は最近、新井監督に教えてもらいながらやっている」という中で結果を残した。

新井監督も「ここ数試合はずっと内容もいいし。右打席も良い。左打席も角度がつき始めて、どんどん自信にしていってほしいね」と評価。開幕してから出ていなかった“フェン直打”が２本も飛び出した。待望のプロ初本塁打が生まれる日も近い。