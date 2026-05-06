「ＤｅＮＡ５−５広島」（５日、横浜スタジアム）

広島・持丸泰輝捕手（２４）が土壇場でプロ１号を放ち、敗色濃厚だったチームを救った。１点を追う九回、守護神・山崎からバックスクリーン右に突き刺した。北海道・旭川大高（現旭川志峯高）から２０１９年度育成ドラフト１位で入団。４年ぶりに１軍出場した今季は、すでに１２試合で先発マスクをかぶっている。この日はベンチスタートだったが、攻守で存在感を示した。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−よく追いついた。

「いやいや、本当に。本当によく追いついたと思います」

−持丸がプロ１号。

「それはもう。打撃は良いものを持っていると。ずっとそうだから」

−平川が長打２本。技術的に良くなったか。

「技術的には説明が難しい。まだまだこれからだけど、経験を積んで、スピードにも徐々に慣れ始めていると思う」

−今季初スタメンの矢野も活躍。

「そうだね。矢野も走攻守全てにおいていいものを見せてくれた」

−勝ちに近い引き分け。

「勝ちに等しいとまでは言えないけど、本当によく頑張って追いついたと思う。ビジターで、当たっている打者が多い中で、追いついて負けなかったのは、すごく良かったと思います」