鈴木福“太郎”、愛車を公開「バイクに乗って通勤してます！」
俳優の鈴木福（21）が5日、自身のインスタグラムを更新。“愛車”との2ショットを公開した。
【写真】似合いすぎ…鈴木福“太郎”、愛車の全貌
鈴木は現在、NHKドラマ10『コンビニ兄弟』で大学生のコンビニ店員・廣瀬太郎役を好演中。この日の投稿では、バイクにまたがった写真とともに「ドラマ10『コンビニ兄弟』本日第2話放送です！！」と呼びかけ。
続けて「僕の演じる廣瀬太郎は、バイクに乗って通勤してます！」と、劇中での“愛車”であることを明かし、「小さい頃からバイクに憧れのある僕ですが、バイクに乗る役は実は初めて！」「お楽しみに！」と説明した。
なお、鈴木は4月29日に自動車免許取得（マニュアル）を報告。マニュアル免許にした理由について「今年度から、MT教習カリキュラムが廃止されて、AT教習が基本になるんです」と説明。続けて「今年度から入校する人たちは基本ATで、MTは4時限の教習のみで限定解除になるから、僕は旧カリキュラムの"30時限MTに乗って取得した"という意味での、『ちゃんと』という投稿でした！！」と解説していた。
【写真】似合いすぎ…鈴木福“太郎”、愛車の全貌
鈴木は現在、NHKドラマ10『コンビニ兄弟』で大学生のコンビニ店員・廣瀬太郎役を好演中。この日の投稿では、バイクにまたがった写真とともに「ドラマ10『コンビニ兄弟』本日第2話放送です！！」と呼びかけ。
続けて「僕の演じる廣瀬太郎は、バイクに乗って通勤してます！」と、劇中での“愛車”であることを明かし、「小さい頃からバイクに憧れのある僕ですが、バイクに乗る役は実は初めて！」「お楽しみに！」と説明した。