気象予報士でタレントの穂川果音さん（40）が2026年4月18日、自身のインスタグラムを更新。ショートパンツを合わせたコーデを披露した。

「大人なショートパンツコーデの楽しみ方」

穂川さんは、「今年の春夏は、ショートパンツを思いっきり楽しむのが目標」といい、ジャケットとショートパンツを合わせたコーデを投稿した。

「高身長だと、ショーパンって脚の面積が広すぎて強そうに見える...って悩みませんか？（私はずっとそう）」と穂川さん。「そこで辿り着いたのが、私の3cmソールルール」とのことで、「厚底すぎると足元が重くなって存在感が出すぎるし、ペタンコだと重心が下がって見える」と語っていた。

最後は、「露出の引き算ができるのも、大人なショートパンツコーデの楽しみ方だよね」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ライトグレーのジャケットを羽織り、白いハイネックトップスとグレーのショートパンツを着用。足元には白いスニーカーを合わせ、木の手すりに腰かけて微笑んでいた。2枚目では、少し上を向いてポーズをきめていた。

この投稿には、「美しすぎる」「スタイル抜群！「爽やかでカッコいいですね」「めっちゃ素敵」「スタイル良くて素敵」といったコメントが寄せられていた。