≠ME・尾木波菜、待望の『FLASH』初撮り下ろし！透明感あふれる美肌を解禁♡

上戸彩がグラビアで魅せる表紙＆巻頭10P！ 大槻理子、森脇梨々夏、蓬莱舞、安藤笑、髙峰じゅり、≠ME 尾木波菜掲載の『FLASH』は4月28日(火)発売

≠ME 尾木波菜『FLASH』で美肌きらめく“圧倒的透明感”グラビア披露

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「≠ME（ノットイコールミー）」の尾木波菜が、『FLASH』で初の撮り下ろしグラビアに挑戦した。

誌面では、弾けるような笑顔と透明感に満ちた美肌を惜しみなく披露。結成7周年を迎えたグループの歩みを振り返るインタビューでは、長い月日を経ても変わることのない自身の信念や、メンバーとの絆について真摯に語っている。彼女のピュアな魅力が最大限に引き出された内容だ。

【プロフィール】

尾木波菜（おぎ・はな）

22歳 2003年5月8日生まれ 千葉県出身 T162.5

指原莉乃プロデュースの女性アイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）のメンバーとして活動中。5月4日（月・祝）から≠ME アリーナツアー2026を全国5会場で開催、6月24日（水）には12thシングル『タイトル未定』を発売予定。

そのほか最新情報は、公式X（@ogi_hana_）、公式Instagram（@ogi_hana__）にて

【クレジット】

YOANI(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大藪達也