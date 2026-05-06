慌てなくて大丈夫！ 小学校入学前に知っておきたい心構え【発達が気になる小学生のおうちサポート帖】

入学前までにすることは？

入学を控えた前年の秋冬あたりに、就学前健診（就学時健康診断）、新入生保護者会などが開かれるところがほとんどです。その前後に、小学校で使うものの一覧や、小学校生活などについてのお話があるところも多く、いよいよ小学校入学を間近に感じることでしょう。

「入学前までにできているといいこと」として、あいさつがきちんとできる、家から学校までの通学路を歩く練習をする、ひとりで着替えができる……などといったことを挙げている学校もあります。

それらができていると、小学校生活を安心してスタートすることができますよ、ということかと思います。ただ、必ずできていないといけない、入学までに間に合わせなければなどと思わなくてもかまいません。

あわてなくても大丈夫

小学校生活が心配な方もいるかと思いますが、あわてなくても大丈夫です。

実際に小学校生活がスタ ー トすると、より具体的な困りごとがでてくるかもしれません。困りごとが具体的にわかってきたら、それぞれにあったサポートをしていきましょう。やっていくうちにできることやわかることが増えたり、自信がついたり小学校生活に慣れていくと思います。「小学校、楽しみ」という気持ちをもってもらえるように伝えてみるのもよいですね。

イラスト：こやまもえ

おとなも前向きな気持ちで入学式にのぞみたいですね。

【出典】『発達が気になる小学生のおうちサポート帖』監修：湯汲英史

【監修者情報】

湯汲英史

公認心理師・精神保健福祉士・言語聴覚士。早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、公益社団法人発達協会常務理事、練馬区保育園巡回指導員などを務める。

著書に『０歳～６歳子どもの発達とレジリエンス保育の本―子どもの「立ち直る力」を育てる』(Gakken)、『子どもが伸びる関わりことば26―発達が気になる子へのことばかけ』(鈴木出版)、『ことばの力を伸ばす考え方・教え方―話す前から一・二語文まで―』(明石書店)、監修書に『心と行動がよくわかる図解発達障害の話』（日本文芸社）など多数。



【イラストレーター】

本田佳世、こやまもえ