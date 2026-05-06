「SS・Ss・ss」どれに当てはまる？ 愛猫をひっくり返して確認したくなる毛柄の科学【猫柄図鑑】

猫の毛柄を決める毛色の遺伝子【S/s 遺伝子座の特徴】

お腹を白くするor 白くしない遺伝子

遺伝子名の「S」は英語の「Spot」に由来しており、しみや斑紋（ブチ）という意味です。この遺伝子座には、お腹に白い毛を生やすS遺伝子、お腹に白い毛を生やさないs遺伝子があります。なお、２つの遺伝子に優劣関係はありません。

猫がS遺伝子をいくつ持っているかによって、お腹から背中にかけて、どのくらい白い毛が入るかの度合い（面積）が違ってきます。S遺伝子を２つ持てば、つまり遺伝型が「SS型」なら、お腹だけでなく背中側にも白い毛が生えます。S遺伝子をひとつ持つ「Ss型」なら、お腹側だけだったり手足の先にだけ白い毛が生えたりします。S遺伝子を全く持たない「ss型」の場合、毛柄は白い毛が入らない黒や黒キジ、茶キジ、サビなどになります。猫の外見を見れば、S遺伝子をいくつ持っているのかを比較的簡単に推測できます。

S 遺伝子…お腹が白くなる

s 遺伝子…お腹が白くならない

●遺伝子型がss型の猫 お腹側にも白い毛が見られないので、この猫の遺伝子型はss 型だと分かります。 ●遺伝子型がSS型の猫 お腹から背中にかけて白い毛が生えているので、遺伝子型はSS 型です。

【遺伝子型がss型 ⇒ お腹が白くならない】

【遺伝子型がSs型 ⇒ お腹だけが白くなる】

【遺伝子型がSS型 ⇒ お腹だけでなく背中にも白い毛が生える】

【出典】『猫柄図鑑』監修：山根明弘