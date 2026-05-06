５日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に、ミラノ・コルティナ五輪のスキージャンプ男子混合団体銅メダルの小林陵侑が出演。「旅のトラブル大報告会」をテーマにしたトークで、遠征先でパスポートをなくしたハプニングを語った。

１１月から３月までの冬はクリスマス以外は毎週末に試合があるという小林。「ある日、フィンランドで試合が終わって移動する時に、パスポートをなくしちゃって。コーチがフィンランドの方なので警察に届けも出してもらって、次はポーランドに行かなきゃいけないので、大使館にパスポート作りに行って」と、遠征中の大ピンチを告白。

大使館では「９時か１０時に受け付けてもらって、（午後）３時くらいには（特別に）作っていただいて」その日のうちに移動して、翌日の予選に無事に出場できたという。

この事件には続きがあった。「でも、（なくした）パスポートがクリスマスに家に届いたんですよ」と小林。司会の明石家さんまが「クリスマスに？おしゃれやなあ」と感心すると、小林は「しかも、落としたのが（サンタクロースの故郷）フィンランドだったので…サンタクロースっているんだと思って」と返し、さんまも「うそ〜？ いい話や」と驚いていた。