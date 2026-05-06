◆米大リーグ アストロズ―ドジャース（５日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・アストロズ戦に今季３度目の投手専念する。スタメンが発表され、打順からは外れた。この日の試合前、取材に応じた指揮官は「彼の最優先は常にドジャースが勝つこと。登板しない日に打撃を休むことで得られる休養が、短期的にも長期的にも彼自身とチームにとって最善だと理解している。休養日を提案しても全く抵抗はなかった。それはいいこと」と話した。

大谷は前日は「１番・指名打者」でフル出場。５打席で２四球を選んだが３打数無安打に終わり、自己ワーストとなる先発５試合、２４打席連続安打なしに。前日の結果を受けて、試合前には二刀流起用する意向だったロバーツ監督が翻意し、投手に専念させることを明言していた。

今季は４月１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦、同２８日（同２９日）の本拠地・マーリンズ戦に続いて２登板連続、３度目の投手専念となる。一方で投手は絶好調。前日には３、４月度の月間ＭＶＰを自身初の投手部門で受賞。３年ぶりに開幕ローテに入った今季は、５登板で２勝１敗、防御率０・６０と圧巻の成績を残し、開幕から５試合連続で「６回以上」「被安打５以下」「自責１以下」「被本塁打０」をクリアした史上初の投手になった。

投打のどちらに重きを置いているか問われると、ロバーツ監督は「その点について深く考えすぎないようにしている。議論としては面白いかもだが、あまり意味がない。彼は投手としても打者としてもチームで最高レベルの選手。だから、その両方を前提に最大限活かすだけ」とキッパリ話した。