「中日７−３阪神」（５日、バンテリンドーム）

阪神が中日戦では今季初の連敗を喫して４カードぶりとなる負け越しも決定した。先発の早川太貴投手は制球の課題も露呈するなど四回途中４安打３四球６失点ＫＯ。打線は初回に森下の８号ソロで先制すると５点を追う七回に前川が１号ソロ、九回に佐藤輝がリーグ単独トップとなる９号ソロを放った。デイリスポーツ評論家の岡義朗氏は早川について「展開の怖さを知る登板となっただろう」と指摘した。

◇ ◇

早川は展開の怖さを知る登板となっただろう。序盤はくせ球で相手を苦しめたが、三回、足のある田中を内野安打で出塁させたところから歯車が崩れ始めた。

続く金丸はバント失敗。しかしこれで油断したのか、同じタイミングで一走の田中が偽走を仕掛け、その動きを警戒しすぎたのか。早川はボールが先行しだした。四球で１死一、二塁になり重盗を決められた。さらに満塁で村松へ苦し紛れに投げた浮いたボールは、一塁線を破られた。

とどめが四回、先頭の土田に打たれた本塁打。大きいのを打つタイプの選手ではないが、早川自身が自滅した形だろう。重盗もある意味、予測できる展開だが、クイックのテンポもワンパターンになっていた。ボールを長く持ったり速くしたりと、これから経験を積んで磨いてもらいたい。

打線では１番の高寺が１安打１四球で２出塁。４打席とも投手に球数を投げさせ、いやらしい働きをみせた。特に三回の四球は２死走者なしの場面で、カウント０−２から見極めた。相手に嫌な印象を抱かせ、次戦につながる仕事だった。