「レイズ−ブルージェイズ」（５日、トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手が２試合ぶりとなる１０号アーチを放った。ホワイトソックスの村上宗隆内野手に続き、メジャー１年目で２桁本塁打をマークした。

初回２死からの第１打席だった。カウント１−１からの３球目、外角の９６マイルフォーシームをさからわずにはじき返した。打球はグングン伸びて右中間スタンドへ。価値ある先制ソロだ。

悠然とダイヤモンドを一周してくると、ベンチ前でゲレーロにホームランジャケットを着せられ、笑みを浮かべた。チームメートたちがベンチで続々とハイタッチを求め、連敗中の重苦しいムードを振り払う一撃に敵地も騒然となった。

５月に入って３試合連発をマークするなど本塁打を量産している岡本。プロ入り初の２番起用で九回に９号２ランを放った３日の試合後には「打順に関係なく、やれることをやろうと思っている」と語っていた岡本。この日はゲレーロＪｒ．が休養日で、代わって３番に入った。ベンチで声援を送った主砲の代役を見事に務め挙げる一発だ。

４月はメジャーの壁にぶち当たって月間打率・２００と低迷したが、下旬に２試合連続の決勝タイムリーを放ってから状態が急上昇してきた。