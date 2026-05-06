毎年4月初頭、ハロー！プロジェクト（以下、ハロプロ）のメンバーを学年別に並べ替えてその分布を一覧する記事を寄稿しているが、今回で12回目となる。

（関連：【動画あり】モーニング娘。'26による「One･Two･Three」ライブ映像）

2026年4月現在、ハロプロ公式サイトに掲載されているグループはモーニング娘。'26、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクル、ハロプロ研修生の8組（ハロプロ研修生北海道も枠は残っているが、在籍者は0人である）。各グループの構成人数は、現時点（4月27日）でそれぞれ9人・9人・11人・11人・9人・8人・9人・22人、総計は88人となる。ちなみに昨年度は87人が在籍していた。

前回の記事から現在までの1年間では、モーニング娘。'26は生田衣梨奈・羽賀朱音・横山玲奈・北川莉央が卒業し、杉原明紗がハロプロ研修生から昇格加入。アンジュルムは上國料萌衣が卒業し、長野桃羽がハロプロ研修生から昇格加入。Juice=Juiceは林仁愛がハロプロ研修生から昇格加入。つばきファクトリーは八木栞が卒業し、西村乙輝がハロプロ研修生から昇格加入。BEYOOOOONDSは島倉りかが卒業。ハロプロ研修生は牧野永愛・浅野優莉花が研修活動終了し、2026年3月までに青木優奈・鈴木琴美・斎藤ゆり夏・岸田桃果・田村梛々・長井莉依那・坂田しおり・佐藤絢音・苅部咲良・佐伯詩春が加入、という人事があった。9人が卒業・活動終了、3人が昇格加入、10人が加入した。

この88人を、当年4月2日～翌年4月1日生まれの学年別区分で分けて並べたのが以下の一覧である。

【凡例】※各年度内では、わかりやすくするためグループ別にメンバーを並べ、その中で生年月日順となっている。※各年度の（）内に記載した年齢は、その年の誕生日を迎えたらその年齢になるという意味で、必ずしも現在の各人の年齢ではない。※わかりやすくするため中学・高校・大学の学年も記載したが、必ずしもメンバー全員が進学しているとは限らない。

＜1998年度（28歳）＞■1999.03.12：小田さくら［モーニング娘。'26｜11期｜サブリーダー｜今秋卒業予定］■1999.03.16：高瀬くるみ［BEYOOOOONDS｜雨ノ森 川海｜リーダー｜6月16日の横浜アリーナ公演にて卒業予定］

＜1999年度（27歳）＞■1999.10.07：野中美希［モーニング娘。'26｜12期｜リーダー］■1999.11.16：谷本安美［つばきファクトリー｜1期｜リーダー］■1999.12.11：平井美葉［BEYOOOOONDS｜SeasoningS｜リーダー］

＜2000年度（26歳）＞■2001.02.02：牧野真莉愛［モーニング娘。'26｜12期｜サブリーダー｜6月24日の日本武道館にて卒業予定］■2000.09.29：小野瑞歩［つばきファクトリー｜2期｜サブリーダー］■2000.08.16：小林萌花［BEYOOOOONDS｜SeasoningS］■2000.09.22：里吉うたの［BEYOOOOONDS｜SeasoningS］

＜2001年度（25歳）＞■2001.05.07：段原瑠々［Juice=Juice｜2期｜リーダー］■2001.07.17：井上玲音［Juice=Juice｜5期｜サブリーダー］■2001.12.17：小野田紗栞［つばきファクトリー｜2期］

＜2002年度（24歳）＞■2002.07.29：秋山眞緒［つばきファクトリー｜2期｜今秋卒業予定］■2002.06.23：前田こころ［BEYOOOOONDS｜雨ノ森 川海］■2002.10.28：斉藤円香［OCHA NORMA｜リーダー］

＜2003年度（23歳）＞■2004.01.19：伊勢鈴蘭［アンジュルム｜7期｜リーダー］■2004.02.09：為永幸音［アンジュルム｜9期｜サブリーダー］■2003.12.06：川名凜［アンジュルム｜9期］■2003.12.23：有澤一華［Juice=Juice｜6期］■2004.02.22：石山咲良［Juice=Juice｜7期］■2003.07.30：河西結心［つばきファクトリー｜3期］■2003.06.07：西田汐里［BEYOOOOONDS｜CHICA#TETSU］■2003.08.01：江口紗耶［BEYOOOOONDS｜CHICA#TETSU］■2003.06.18：広本瑠璃［OCHA NORMA｜サブリーダー］

＜2004年度（大学4年・22歳）＞■2004.09.28：工藤由愛［Juice=Juice｜4期］■2004.10.18：福田真琳［つばきファクトリー｜3期］■2004.10.20：岡村美波［BEYOOOOONDS｜雨ノ森 川海］■2004.12.22：清野桃々姫［BEYOOOOONDS｜雨ノ森 川海］■2004.04.30：米村姫良々［OCHA NORMA］■2004.07.23：窪田七海［OCHA NORMA］

＜2005年度（大学3年・21歳）＞■2005.05.09：岡村ほまれ［モーニング娘。'26｜15期］■2005.06.28：山粼愛生［モーニング娘。'26｜15期］■2005.11.11：櫻井梨央［モーニング娘。'26｜16期］■2005.10.06：橋迫鈴［アンジュルム｜8期］■2005.07.07：松永里愛［Juice=Juice｜4期］■2005.10.18：入江里咲［Juice=Juice｜6期］■2005.07.20：中山夏月姫［OCHA NORMA］■2005.10.17：橋田歩果［ロージークロニクル｜リーダー］

＜2006年度（大学2年・20歳）＞■2006.05.06：井上春華［モーニング娘。'26｜17期］■2006.07.25：平山遊季［アンジュルム｜10期］■2006.08.04：下井谷幸穂［アンジュルム｜11期］■2007.01.30：江端妃咲［Juice=Juice｜6期］■2006.04.17：西粼美空［OCHA NORMA］■2006.08.30：北原もも［OCHA NORMA］

＜2007年度（大学1年・19歳）＞■2007.09.01：松本わかな［アンジュルム｜9期］■2007.12.13：川嶋美楓［Juice=Juice｜8期］■2007.12.20：豫風瑠乃［つばきファクトリー｜3期］■2007.08.10：筒井澪心［OCHA NORMA］■2007.07.08：吉田姫杷［ロージークロニクル］■2008.01.23：小野田華凜［ロージークロニクル］■2008.02.11：村越彩菜［ロージークロニクル］■2008.02.25：植村葉純［ロージークロニクル］■2008.02.26：松原ユリヤ［ロージークロニクル］

＜2008年度（高校3年・18歳）＞■2008.07.08：弓桁朱琴［モーニング娘。'26｜17期］■2008.06.05：後藤花［アンジュルム｜11期］■2008.04.26：遠藤彩加里［Juice=Juice｜7期］■2008.10.20：石井泉羽［つばきファクトリー｜4期］■2008.04.18：島川波菜［ロージークロニクル］

＜2009年度（高校2年・17歳）＞■2009.06.15：上村麗菜［ロージークロニクル］■2010.03.12：村田結生［つばきファクトリー｜4期］■2010.03.23：土居楓奏［つばきファクトリー｜4期］

＜2010年度（高校1年・16歳）＞■2010.05.13：長野桃羽［アンジュルム｜12期］■2010.10.15：西村乙輝［つばきファクトリー｜5期］■2011.02.04：相馬優芽［ロージークロニクル］■2010.08.27：宮越千尋［ハロプロ研修生｜36期］

＜2011年度（中学3年・15歳）＞■2011.12.20：杉原明紗［モーニング娘。'26｜18期］■2011.06.10：林仁愛［Juice=Juice｜9期］■2011.06.22：大坪茉乃［ハロプロ研修生｜36期］■2011.10.01：吉田光里［ハロプロ研修生｜36期］■2011.05.09：鈴木琴美［ハロプロ研修生｜39期］

＜2012年度（中学2年・14歳）＞■2013.02.07：服部琉愛［ハロプロ研修生｜36期］■2012.07.05：斎藤ゆり夏［ハロプロ研修生｜39期］

＜2013年度（中学1年・13歳）＞■2013.04.07：坂本葵花［ハロプロ研修生｜37期］■2013.04.12：鈴木もあ［ハロプロ研修生｜37期］■2013.09.09：石川華望［ハロプロ研修生｜37期］■2014.03.22：根本花凛［ハロプロ研修生｜37期］

＜2014年度（小学6年・12歳）＞■2014.05.13：宮粼理帆［ハロプロ研修生｜37期］■2014.06.25：大野愛莉［ハロプロ研修生｜37期］■2014.09.03：樋口愛海［ハロプロ研修生｜37期］■2015.02.12：染谷彩良［ハロプロ研修生｜37期］■2014.01.07：青木優奈［ハロプロ研修生｜38期］■2014.03.08：岸田桃果［ハロプロ研修生｜39期］■2014.07.03：田村梛々［ハロプロ研修生｜39期］■2014.09.18：長井莉依那［ハロプロ研修生｜39期］■2014.11.04：坂田しおり［ハロプロ研修生｜39期］■2015.02.12：佐藤絢音［ハロプロ研修生｜39期］■2015.03.16：苅部咲良［ハロプロ研修生｜39期］■2015.03.27：佐伯詩春［ハロプロ研修生｜39期］

以上のリストを眺めていると、いくつかの言及しておきたい事柄が思い浮かんでくる。

■卒業を控えたメンバーたち

現時点で卒業が予定されているメンバーは、BEYOOOOONDSの高瀬くるみが6月16日の横浜アリーナ公演をもって、モーニング娘。'26の牧野真莉愛が6月24日の日本武道館公演をもって、そしてモーニング娘。'26の小田さくら、つばきファクトリーの秋山眞緒が今秋のツアーをもっての卒業がアナウンスされている。特に牧野については、4月9日の卒業発表から実際の卒業公演までわずか2カ月しかないという期間の短さに驚かされた。

■人数の多い世代

各世代ごとの人数を数えてみると、一番多いのは2014年度（小学6年·12歳）の12人。次いで2003年度（23歳）および2007年度（大学1年・19歳）で、どちらも9人。そして、2005年度（大学3年・21歳）の8人と続く。

2014年度の世代は現在のリストでは一番下、つまり最も若い世代なのだが、ハロプロ研修生の37期が4人、38期が1人、39期が7人の計12人。今月1日に、2011年度の鈴木琴美・2012年度の斎藤を含む研修生39期計9人が一挙に加入したためこのような構成になった。ハロプロ研修生の加入人数が少なかった時期（2020年2人／2021年2人／2022年4人／2023年3人）は、このままフェードアウトしていってハロプロが終わるのでは……と予測していたファンもいたようだが、2024年は9人、2025年は10人が加入しているため、その心配は杞憂だったようだ。

■現ハロプロの最年少メンバー

1年前の時点では、正規ハロプログループ内での最年少メンバーは、ロージークロニクルの相馬優芽（2011年2月生まれ）だった。現在は、Juice=Juiceの林が2011年6月生まれ、現14歳で最年少ということになる。

ハロプロ研修生まで含めると、39期のうちの1人である佐伯詩春が2015年3月生まれ、現11歳で最年少だ。なお、前述の通りハロプロ研修生には現在小学6年生が12人いる。

■各グループの人数

ハロプロ研修生を除いた正規グループ7組の構成人数はそれぞれ9人・9人・11人・11人・9人・8人・9人。昨年は12人・9人・10人・11人・10人・8人・9人だった。

ハロプロの長い歴史上、9人と言えばモーニング娘。のふたつの時期が想起される。ひとつは2001年4月に中澤裕子が卒業し、8月に5期メンバー4人が入ってくる直前までの時代。この4カ月の間にシングル『ザ☆ピ～ス！』がリリースされており、ジャケット写真を飾っている金色の衣装から、この時期は“黄金期”と呼ばれることがある。実際には、この前の中澤在籍時の10人時代が、シングル『I WISH』『恋愛レボリューション21』といった名曲・代表曲をリリースしているので、この時期を含めてもいいだろうし、さらに言えば1999年9月の『LOVEマシーン』リリース時から、エースメンバーだった後藤真希卒業の2002年9月までの時期を広義の黄金期と呼ぶのが一番しっくりくるかもしれない。黄金期の一番濃密だった時期が『ザ☆ピ～ス！』前後の9人時代、とも言えるだろう。

もうひとつは、2007年6月に藤本美貴が脱退してから2009年12月の久住小春卒業までの2年半の時代。この時期は長らくメンバーの卒業／加入がなく、リリースやコンサートを重ねることで在籍メンバー個々のスキル、およびグループ内の結束力が高まっていったという評価がある。アルバム『プラチナ 9 DISC』のタイトルから、この時期がプラチナ期と呼ばれているのはよく知られた通りだ。久住が卒業して8人になり、亀井絵里・ジュンジュン・リンリンの3人が2010年12月に同時卒業して5人になるまでの時期を含めて広義のプラチナ期（あるいはプラチナ後期）、9人時代を狭義の（コアな）プラチナ期、と考えることもできるだろう。

つまり、9人というメンバー数にはグループを飛躍させる“ジンクス”のようなものがある、のかもしれない。モーニング娘。に限らず、他のグループもこの験担ぎに沿った活躍を見せてほしいものだ。

ちなみに、各グループ別の平均年齢を算出すると以下のようになる。

＜2026年4月時点＞・23.6歳：BEYOOOOONDS・20.4歳：OCHA NORMA・20.3歳：つばきファクトリー・20.1歳：Juice=Juice・19.3歳：アンジュルム・18.7歳：モーニング娘。'26・17.6歳：ロージークロニクル・12.0歳：ハロプロ研修生

1年前の数値は以下だった。

＜2025年4月時点＞・22.7歳：BEYOOOOONDS・21.8歳：モーニング娘。'25・19.9歳：つばきファクトリー・19.7歳：Juice=Juice・19.6歳：アンジュルム・19.4歳：OCHA NORMA・16.6歳：ロージークロニクル・12.2歳：ハロプロ研修生

BEYOOOOONDSは前回から島倉が卒業したものの、加入メンバーがいないため平均年齢が上昇している。OCHA NORMAもメンバーの加入がなかったため1.0歳上昇しているのがわかる。全体では2番目にお姉さんのグループだ。モーニング娘。は昨年に生田ほか年長メンバーが多数卒業し、つい先日14歳の杉原が加入したことにより、平均年齢がかなり下がった。

それでは最後に、現ハロプロメンバー（研修生含む）88人の平均年齢を算出してみる。

＜2026年4月時点＞・18.0歳：ハロプロ平均年齢

前々回が18.7歳、前回が18.4歳なので、徐々に若返っている。来年はどうなっているのだろうか。

（文＝伊豆原亮一）