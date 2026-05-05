鼠径ヘルニア（脱腸）の根本治療は「手術」のみ？「2つの手術法」と全身麻酔の注意点【医師解説】

鼠径ヘルニア（脱腸）は、根治治療のためには手術が一般的だそうです。 そこで神戸日帰り外科そけいヘルニアかずクリニックの藤木和也先生に、鼠径ヘルニアの治療法について解説してもらいました。

監修医師：

藤木 和也（神戸日帰り外科そけいヘルニアかずクリニック）

島根大学医学部医学科卒業。その後、徳島県立中央病院や明石医療センター、Gi外科クリニックなどで経験を積む。2023年8月より京都そけいヘルニア日帰り手術Gi外科クリニック 院長、2025年2月より神戸日帰り外科そけいヘルニアかずクリニック 院長となる。日本外科学会専門医、日本消化器外科学会専門医・消化器がん外科治療認定医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、日本ヘルニア学会鼠径部ヘルニア修得医。

編集部

鼠径ヘルニアの治療法にはどのようなものがありますか？

藤木先生

手術が唯一の根本治療です。主な手術方法として「腹腔鏡手術」と「鼠径部切開法」があり、どちらも日帰り手術が可能ですが、それぞれに特徴があります。

編集部

それぞれについて教えてください。まずは腹腔鏡手術から。

藤木先生

腹腔鏡手術は、小さく切開してカメラと手術器具を挿入し、ヘルニアを修復する方法です。一般的におへそや腹部の数か所に1～2cmの小さな切開をおこない、カメラ映像を見ながら手術を進めます。

編集部

腹腔鏡手術のメリットとは何ですか？

藤木先生

多くの医療機関では、おへその切開と、2か所の小切開で済むため、傷口が小さく、術後の痛みが軽減される傾向があります。さらに、当院のように1か所の切開のみの「単孔式手術」を取り入れている医療機関もあります。また、両側のヘルニアを1回の手術で同時に修復できる利点もあります。

編集部

では、デメリットや注意点は？

藤木先生

全身麻酔が必要であり、手術時間がやや長くなる傾向があります。また、過去に腹部手術歴がある場合や、全身麻酔が難しい方には適さない場合があります。

※この記事はメディカルドックにて＜鼠径ヘルニア(脱腸)の治し方を医師が解説 ｢腹腔鏡手術｣｢鼠径部切開法｣の違いとは？＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。