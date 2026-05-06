◇セ・リーグ 阪神3―7中日（2026年5月5日 バンテリンD）

阪神は完敗だった。ただ凡戦だったかと言えば、違う気がする。見どころがあったからだ。

ホームランである。5本のアーチが飛び交った。阪神は森下翔太8号ソロ、前川右京1号ソロ、佐藤輝明9号ソロと3発を放った。

森下は1回表、先発の左腕・金丸夢斗の内角低めクロスファイアの速球をライナーで左翼席に運んだ。前川は金丸の高めスライダーを右中間席にアーチをかけた。9回表、すでに2―7と5点ビハインドでもスタンドの阪神ファンは席を立たなかった。佐藤輝に打席が回るからだ。すると期待に応えるように、右翼席に放り込んだのだ。

大歓声だった。むろん劣勢や敗勢のなかでの一発に笑顔などない。だが阪神ファンには笑顔が広がった。特に少年少女の目が輝いていた。

こどもの日。バンテリンドームナゴヤは今季最多3万6692人の観衆で埋まった。家族連れが目立った。

「だから僕たちみんな 野球場に連れてって」と日本野球機構（NPB）のオフィシャルソング『Dream Park〜野球場へゆこう』が流れる。試合前、どの球場でも流れる。子どもたちが親に球場観戦をせがむ歌詞である。

「100マイルのストレート 星に届くホームラン」は剛速球に特大弾という、子どもが夢を描くものを歌っている。原点だろう。

終戦後、焦土の列島に、彗星（すいせい）のように現れた新人・大下弘は1946（昭和21）、47年と連続本塁打王に輝いた。青バットで虹のようなアーチをかけ、赤バットの川上哲治とスターとなった。

大下は大の子ども好きで知られた。巻紙に筆でしたためた日記『球道徒然草』で「童心」と題し＜「大人になると子供と遊ぶのが馬鹿らしくなる」と人は云ふかも知れないが、私はそうは思はない＞と記した。＜子供心にかへるのが恐しいから云うのだらう（中略）私は其の反対だ、子供の世界に立入って、自分も夢の続きを見たい＞

この原点を忘れたくない。ベーブ・ルースもウィリー・メイズも、今なら大谷翔平も……目に少年のような輝きを宿している。佐藤輝にも森下もそんな目をしている。

帰り道。ドームを出ると、真正面にオレンジ色の夕日が輝いていた。子どもたちは、あのホームランと夕焼けを忘れないだろう。 ＝敬称略＝

（編集委員）