女優・呉城久美が4日、自身のインスタグラムを更新。映画で共演した人気女優との2ショット公開した。



【写真】分かる「手が乙女」な感じ アングルも気になる池脇千鶴との2ショット

書き出しの「大好きちづるさん」の後に、46個ものハートの絵文字を連ねて「大好き!!」で締めた呉城。写真の相手はやさしい笑みをたたえる女優の池脇千鶴。呉城の表情を見れば「好き」をフルパワーで表現したのもうなずける。



呉城は2018年のNHK連続テレビ小説「まんぷく」で主人公の親友を演じた。1日から公開がスタートしたばかりの映画「ラプソディ・ラプソディ」ではヒロイン・夏野繁子役を演じており、池脇も毒島りずむ役で出演している。



「ツーショットとってもらって嬉しくて手が乙女になった」と興奮を伝え、最後は「画質は許してちょんまげ」と茶目っ気たっぷりに結んだ。思いをストレートに伝える投稿に、SNSには「ちーちゃん最高ですね！」「アングル面白いですね～」「素敵な2人」といった声が寄せられていた。



池脇は1981年生まれ、大阪府出身。97年にリハウスガールに選ばれデビュー。99年の「大阪物語」で映画デビューを果たす。NHK連続テレビ小説「ほんまもん」（01～02年）ではヒロインを務めた。「ジョゼと虎と魚たち」(2003年)や「万引き家族」(18年)といった映画やテレビ、舞台と幅広く活躍。25～26年放送のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」ではヒロインの母役を演じた。



（よろず～ニュース編集部）