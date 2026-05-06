グラビアアイドルでタレントの戸田れい(39)が5日、自身のインスタグラムを更新。第1子を出産していたことを報告した。



【写真】産休直前の戸田れい 臨月前と思えないほどスレンダー！

戸田は赤ちゃんの写真と共に「先日の話にはなりますが第一子となる男の子を出産しました」と記した。予定日より2週間半早い出産だったことを明かし、体調について「母子共にとても健康です」と知らせた。



既に退院していることを伝え、「今は実家で母に思いっきり甘えながらのんびりとした時間を息子と過ごしています」という。発表についても「出産報告のタイミングを完全に失っていたのでこどもの日に出来て良かったです」と思いをつづった。



また、今後の子育てに関しては別のアカウントを作って更新していくことも公表。最後には「自分より大切なものが出来たというしあわせを噛み締め息子のこれから先の未来をより明るく出来るよう精一杯子育て頑張りたいと思います」と結んだ。



戸田は2005年頃から活動するグラビアアイドル。23年に一般男性との結婚を発表している。25年12月に妊娠を、今年4月21日には自身のインスタグラムなどで育休に入ることを告知していた。



（よろず～ニュース編集部）