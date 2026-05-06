☆中日―阪神（１４：００・バンテリンドーム）中日＝高橋宏、阪神＝高橋

阪神は２戦連続完封中の高橋が先発予定。中日は高橋宏で今季２度目の“高橋対決”だ。高橋は４月１２日の中日戦（バンテリンドーム）、同２９日のヤクルト戦（神宮）と２試合連続の完封劇を見せており、６日の中日戦で３戦連続完封を狙う。

３戦連続完封なら２０１８年９月の菅野智之（巨人）以来。阪神では１９６６年のバッキー以来６０年ぶりとなる。ちなみにプロ野球最多は１９４３年藤本英雄（巨人）の６。阪神では１９６２年の小山昌明の５試合連続が最多。まずは球団６０年ぶりとなる３戦連続完封といくか。

（その他のカード）

☆巨人―ヤクルト（１４：００・東京ドーム）巨人＝竹丸、ヤクルト＝山野

☆ＤｅＮＡ―広島（１４：００・横浜）ＤｅＮＡ＝深沢、広島＝栗林

☆楽天―日本ハム（１４：００・楽天モバイル最強）楽天＝前田健、日本ハム＝伊藤

☆西武―ソフトバンク（１３：００・ベルーナドーム）西武＝高橋光、ソフトバンク＝大関

☆オリックス―ロッテ（１３：００・京セラドーム大阪）オリックス＝田嶋、ロッテ＝西野

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順