「渋滞中の車線変更」がさらに悪化させる

渋滞中の高速道路では、一刻も早く抜け出すために「どの車線を走ればよいのか」と悩むものです。実際に、車線によって所要時間に差は生じるのでしょうか。

【なるほど！】これが「追越車線」から渋滞が発生するメカニズムです（画像）

NEXCO東日本によると、いったん渋滞が発生してしまった場合、車線間で所要時間や速度に大きな差はないといいます。むしろ、むやみな車線変更こそが、後続車にブレーキを踏ませる原因となり、さらなる渋滞の悪化や事故を招くおそれがあるとのこと。

一方で、「渋滞になる前」の混雑した状態では、走行車線を走ることを意識した方が良い場合もあります。NEXCO東日本は、渋滞発生のメカニズムから説明します。

1：本線が混雑すると、速く走りたい心理から多くのクルマが追越車線へ移動する。

2：その結果、追越車線に車列が形成され、ブレーキが後続車へと連鎖的に伝わる。

3：追越車線側から渋滞が発生し、やがて走行車線にも広がって「渋滞」に至る。

このように、渋滞は追越車線から発生する傾向があるのだそう。そこで、本線上に「渋滞予防のため」「左側車線をご利用ください」といったメッセージを表示するLED看板を設置したところ、追越車線の利用率は6％減少し、最大の渋滞の長さが12km短縮された例もあるといいます。

これは混雑区間で追越車線への集中を抑え、車線利用を均一化することで、渋滞の発生を遅らせ、その影響を緩和したためです。

また左車線走行（キープレフト）を促すため、従来の白線や黄線の区画線とは別に、緑色の線を用いた「車線キープグリーンライン」を施工している箇所もあります。関越道 東松山IC付近の下り線では、主にICからの流入車に対し、追越車線側への車線変更をぐっとガマンしてもらうため、第一車線と第二車線の間にグリーンラインを引いています。これにより追越車線側に偏りがちな車線利用の平準化を図っています。

ドライバーの行動変化を促すことは、車線増設などの道路改良に比べ、時間やコストを抑えられる点が特徴です。また、渋滞対策にとどまらず、過度な車線変更を抑えることで「あおり運転」の抑止にもつながるとされています。