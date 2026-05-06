◆直感で買う人と、数字の裏を読んで地道に稼ぐ人の決定的な違い

ゴールドマン・サックスに入社し、マネージング・ディレクターに就任、アジアのトレーディングチームを率いた。その後、200兆円超の運用残高を誇る世界有数の機関投資家・ゆうちょ銀行で投資戦略を牽引。そんなマーケットの最前線を知り尽くしたトレーダーが、個人投資家が一生使える「オルカン」「S＆P500」の“次の投資術”を徹底指南した初の著書『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）。投資初心者でも実践できるよう、徹底的にわかりやすく投資手法を体系化。ゴールドマン・サックス仕込みの「投資思考」や「オルカン＋4資産均等型」といった実践的なポートフォリオ（資産配分）の構築方法、有望な個別株の見つけ方まで、「オルカン」「S＆P500」の“次に知るべき”ノウハウが満載！

「プロの土俵」に潜む高いハードル

短中期の投資手法は、主に証券会社のトレーダーが駆使する専門的な手法です。ずっと相場に張りつくか、巨額の設備投資をしてトレーダーに代替する専用のシステムを整えなければなりません。

しかし、証券会社のトレーダー以外でも、短中期で利益を上げている投資家はいます。そうした成功者たちの手法をひと言でまとめるのは難しいですが、「こうあるべきじゃないか」という考えもあります。

閃きに頼らない、再現性のある「勝ち筋」

投資をするとき、株価変動のシグナルをパッと思いつくことは恒常的にはできません。

現実的で実行可能なのは、すでに世の中にある「シグナル」や「ファクター」と呼ばれるものを複数考慮して、大まかに注目すべき銘柄リストをつくっていくこと（スクリーニング）、さらにこうしたアタリをつけた銘柄を地道に研究して、できるだけ多くの投資アイデアをつくる練習をすることです。

【解説】「再現性のある勝ち筋」を見つけるアプローチ

ひらめきや偶然に頼らず、誰もがアクセスできるデータから「再現性のある勝ち筋」を見つけるための具体的なアプローチを解説します。

1.「ファクター」を掛け合わせて罠を避ける

「ファクター」とは、株価の変動に影響を与える共通の要因や指標のことです。例えば、「割安性（PERやPBR）」「収益性（ROE）」「成長性（売上高変化率）」「株価の勢い（モメンタム）」などが代表的です。

一つの指標だけで銘柄を選ぶと、「割安だけれど業績が右肩下がりで一生上がらない（バリュートラップ）」といった罠に陥りがちです。しかし、「割安」かつ「高収益」といった複数のファクターを組み合わせてスクリーニング（条件検索）をかけることで、直感や感情を排除し、統計的に優位性のある銘柄群を効率よく絞り込むことができます。

2.数字の裏にある「ストーリー」を想像する

スクリーニングで抽出されたリストは、あくまで「原石」に過ぎません。ここからが個人投資家の腕の見せ所です。

抽出された銘柄について、「なぜこの企業は業績が良いのに割安なまま放置されているのか？」「今後、投資家の評価が一変するようなきっかけ（カタリスト）は何か？」を深掘りします。数字の裏にある企業のストーリーを地道に調べることで、投資アイデアの解像度は劇的に高まります。

3.「買わずに見守る」という最強の素振り

最初から大切な資金を投入する必要はありません。「このファクターの組み合わせで選んだ銘柄群は、次の決算発表後にどう動くか」という仮説を立て、株価の推移を追跡してみてください。

この「アイデアを作っては検証する」という地道な素振りを繰り返すことで、相場のサイクルや、特定の指標が機能しやすい環境が肌感覚で分かるようになります。プロのような専用システムがなくとも、この「仮説検証のサイクル」を回し続けることこそが、不確実な市場で生き残るための最も強力な武器となるのです。

※本稿は『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。