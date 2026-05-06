◆米大リーグ レイズ―ブルージェイズ（５日、米フロリダ州タンパ＝トロピカーナフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が５日（日本時間６日）、敵地・レイズ戦に「３番・三塁」で先発出場。初回に２試合ぶりの一発を放ち、出場３５試合目で１０号の大台に乗せた。本塁打王争いでは現時点でリーグ５位タイに浮上した。

メジャー移籍後初の３番スタメンとなった岡本は０―０の初回２死。１ボール１ストライクからの３球目、右腕ラスムセンの外角９６・３マイル（約１５５キロ）直球を逆らわずにはじき返した。打球速度１０７・９マイル（約１７３・６キロ）、角度２３度、飛距離４０９フィート（約１２４・７メートル）で右中間席へ。１０号先制ソロに、休養日の主砲ゲレロもベンチを飛び出して喜んだ。１年目の日本人選手の２ケタ本塁打は今季の村上宗隆（ホワイトソックス）に次いで１１人目の快挙となった。

前日４日（同５日）の同戦で岡本は、かつてＮＰＢの日本ハム、ソフトバンクでもプレーしたＮ・マルティネス投手（３５）から初回に四球、３回には中前打をマークしたが、４打数１安打１四球。９回２死一、三塁では右飛に倒れて最後の打者になり、日本人選手では４人目となる４試合連発を逃した。それでも、仕切り直しの一戦でアーチをかけ、５月は５戦５発と好調をキープ。シーズン１６２試合に換算すると、４５発ペースと１年目から順調に本塁打を重ねている。日本人ルーキーの最多本塁打は１８年の大谷翔平（エンゼルス）の２２本だが、岡本は日本人右打者最多の３２本（２５年・鈴木誠也）も上回る勢いだ。

３月末から４月にかけて出場１５試合連続ノーアーチと苦しんだ時期もあった岡本だが、５月は１日（同２日）の敵地・ツインズ戦でメジャー移籍後初の２打席連発。２日（同３日）の同戦では６回にセンター左の２階席に飛び込む特大の８号ソロを放った。飛距離４５３フィート（約１３８・１メートル）は今季のチーム最長だった。３日（同４日）には３点を追う９回に左中間席へ３戦連発の９号２ラン。日米通じて初の２番起用に応え、メジャーデビューから３３試合で９本塁打は球団新記録となっていた。同３５試合での１０本塁打はビシェット（現メッツ）以来、球団２人目となった。