モデルでタレントのアンミカ（54）が6日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。

「先日【プラダを着た悪魔2】を、夫、クリスタルケイちゃん、ATSUSHIくん、ヤバタンと、観に行って参りましたよ」と書き出したアンミカ。「私は、プラダを着た悪魔1の時のアンディのアンティークコートと同じデザインのコートを着用して」と報告して、そっくりなコーディネートをアップした。

「このコートは、 @manielle_official の奥嶋幸子さんに作って頂きました」「他のコーデも真似して全て着用していました」とコメント。「【プラダを着た悪魔2】は、ミランダとアンディ、エミリーが、時を経て人生を交錯させる人間交差点的な因縁！！時代が変わっても、“自分の価値をどう纏うか”は永遠のテーマ。その問いに今の時代の答えをそっと差し出してくれる作品でした」と紹介した。

「華やかさの奥にあるリアル、強さの中にある優しさ。キャリアも人生も、“選ぶ美しさ”をもう一度教えてくれる一作。スクリーン越しに背筋がスッと伸びて、明日また一歩前に進みたくなる。そんな“内側から輝くエレガンス”を感じました」と振り返った。

ファンからは「存在感ありすぎて素晴らしいです」「アンミカウェイ」「いくつになってもオシャレ」「すごい馴染んでる！」「まるで映画から飛び出たようです」「のコートがお似合いです」「アンディとオソロ、かわいいですね」などのコメントが寄せられた。