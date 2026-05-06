【駅員の本音と葛藤】切符紛失問題に「本当は全員通したい」それでもできない理由とは？料金再収受する理由に“マジで納得”!!【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
駅員経験をもとにしたリアルなエピソード漫画で注目を集めるザバック(@theback_blog)さん。SNSやブログでは、動物キャラクターを通して駅員の日常や現場の裏側を描いている。今回は「100日後にやめる契約駅員さん」から、切符紛失者への対応をテーマにしたエピソードを取り上げる。現場で何が起きているのか、作者に話を聞いた。
物語は、後輩のペン助が先輩・八木さんに「切符紛失者には必ず再収受しているのか」と問いかける場面から始まる。八木さんは「あぁ…徹底してるよ」と答えつつ、「ぶっちゃけ俺は切符紛失者からお金を取らなくてもいいと思っている」と意外な本音を明かす。この一言に、現場での判断の難しさがにじむ。
■正当と不正の線引きに現場は頭を抱えている
続けて八木さんは、「本当に切符をなくしたならな。でも、100%の人が正当賃金で乗っているわけがない」と語る。つまり、すべてを善意で判断することはできないという現実があるのだ。
「もし全員が正当賃金を支払っているのなら、俺は全員通すよ！」という言葉の裏には、不正乗車への警戒がある。「1人でも不正乗車しているなら俺は全員から再収受するぜ」という強い姿勢は、公平性を守るための判断でもある。
このエピソードについて、ザバックさんは「先輩からこの言葉を聞いた時は、マジで納得しました！」と振り返る。そして「僕も全員が正当運賃で乗車していたら再収受なんてしません」と語り、現場で感じたリアルな葛藤を明かした。ルールを守ることと、人を信じること。その間で揺れる駅員の立場が伝わってくる。
■駅員という仕事に入ったきっかけ
駅員を志した理由については、もともと強い志望があったわけではなかったという。「友人が鉄道会社で働いていて、『募集してるけど応募してみるか？』と声をかけてくれたのがきっかけでした」と語る。実際には、ポスターや広告を見て応募した人も多く、さまざまな入口からこの仕事に就く人がいることもうかがえる。
ICカードの普及で切符の利用は減少しているものの、不正乗車の問題は形を変えて続いている。日々の現場で向き合う駅員たちの判断と葛藤に、改めて目を向けさせられるエピソードだ。
取材協力：ザバック(@theback_blog)
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