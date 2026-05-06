2026年4月1日から、自転車の交通違反に「青切符（交通反則通告制度）」が導入され、改めて交通ルールへの関心が高まっています。SOMPOダイレクト損害保険株式会社（東京都新宿区）が実施した「交通ルール」に関する理解度調査によると、ドライバーの認知度が高かった交通ルール1位は「赤の点滅信号は一時停止し、安全を確認してから進む」でした。では、最も認知度が低かった交通ルールはどのようなことだったのでしょうか。



【ランキング】認知度の低かった交通ルール1位は？

調査は、自動車の運転免許を保有し、月に1回以上自動車を運転する20〜60代の男女537人を対象として、2025年11月にインターネットで実施されました。



まず、「普段、自動車の運転中、交通ルールをどの程度意識していますか」と聞いたところ、「常に意識して、厳格に遵守している」（34％）と「意識しているが、時々判断に迷うことがある」（51％）を合わせて8割超が日頃から交通ルールを意識していることがわかりました。



そこで、「交通ルールの認知度」を調べたところ、認知度が高かった交通ルールは、1位「赤の点滅信号は一時停止し、安全を確認してから進む」（約85％）、2位「歩道がない道路で駐車するときは、なるべく道路の左側端に寄せて駐車する」（約85％）、3位「高速道路で、追い越し車線を走り続けると『車両通行帯違反』となる」（約82％）がTOP3となりました。



反対に、認知度の低かった交通ルールでは、1位「青色の自転車レーンがある場合でも、自転車レーンに入って左側端に寄せて左折する」（約53％）、2位「縁石の黄色実線は駐停車禁止」（約64％）、3位「坂道で優先なのは上りの自動車」（約67％）がTOP3となりました。



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【出典】

▽SOMPOダイレクト損害保険株式会社／【SOMPOダイレクト調査】ドライバー8割超が『交通ルールを意識』も、自転車レーンルールの認知度53％ - 変化する交通環境に『再確認』の機会を