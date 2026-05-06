娘がホストにはまる妄想をしたパパの奇行…担当ホストになりきった姿に「一切妥協してなくて好き」「ちゃんとミルクで乾杯してる」
自宅のリビングにシャンパンタワーを設置し、生後6ヵ月の娘をホストクラブ風に接客する動画がInstagramに投稿されて話題を集めている。投稿したのはうみ（@umi_kotetsu）さん。元ホストのパパが本気で娘の「担当ホスト」になりきった映像は492.7万回表示、5.3万いいねを記録。「一切妥協してなくて好き」「ちゃんと哺乳瓶でかわいい」と反響が相次いだ。うみさんに聞いた。
【写真】担当ホストに“姫”扱いされる6ヵ月娘…パパの接客にポカーン
――「パパが担当ホストになる」という発想に至った経緯を教えてください。
「ショート動画のおもしろい企画を考えていた時に、僕が元ホストなので0歳の娘にホストとして接客する構図が思い浮かびました。流行っていた音源と合わせたら伸びそうだと思い作りました」（うみさん）
――シャンパンタワーまで用意する本格的な準備について教えてください。
「撮影1週間前にシャンパンタワー業者に連絡し、ミラーボールやアイスペールも注文。以前働いていたホストクラブの友人にも声をかけ、当日数人に来てもらいました。設置費用は8万円ほどです」
――撮影中、娘さんはどんな様子でしたか？
「泣いたりビビったりはしませんでしたが、初めて見るものだらけでキョロキョロしていました。哺乳瓶でミルクタワーを作って乾杯もしました」
――撮影中、特に気になっていたことはありましたか？
「1歳8ヵ月のお兄ちゃんがシャンパンタワーに興味津々で、倒さないか心配でした（笑）」
492.7万回表示のこの動画には「ちゃんとミルクで乾杯なの可愛すぎ」「次はコールですかね？（子守歌）」などの声も寄せられた。
――「パパが担当ホストになる」という発想に至った経緯を教えてください。
「ショート動画のおもしろい企画を考えていた時に、僕が元ホストなので0歳の娘にホストとして接客する構図が思い浮かびました。流行っていた音源と合わせたら伸びそうだと思い作りました」（うみさん）
――シャンパンタワーまで用意する本格的な準備について教えてください。
「撮影1週間前にシャンパンタワー業者に連絡し、ミラーボールやアイスペールも注文。以前働いていたホストクラブの友人にも声をかけ、当日数人に来てもらいました。設置費用は8万円ほどです」
――撮影中、娘さんはどんな様子でしたか？
「泣いたりビビったりはしませんでしたが、初めて見るものだらけでキョロキョロしていました。哺乳瓶でミルクタワーを作って乾杯もしました」
――撮影中、特に気になっていたことはありましたか？
「1歳8ヵ月のお兄ちゃんがシャンパンタワーに興味津々で、倒さないか心配でした（笑）」
492.7万回表示のこの動画には「ちゃんとミルクで乾杯なの可愛すぎ」「次はコールですかね？（子守歌）」などの声も寄せられた。