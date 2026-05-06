ホロライブ・獅白ぼたん、『バイオレクイエム』で初RTAに挑戦 好記録にファンも驚き「はや！」「2時間きれそう」
「ホロライブ」所属のVTuber・獅白ぼたんさんが、6日までに人気サバイバルホラーゲーム『バイオハザード レクイエム』の実績解除に挑戦。好タイムを記録しファンを驚かせた。
【動画】獅白ぼたんさんが叩き出した『バイオ9』のクリアタイム（3：56：29ごろ）
本作には、4時間以内にエンディングに到達することで解除できる「スピードマスター」という実績があり、今回ぼたんさんはこの実績解除を目指してプレイ。事前に解除しておいた「無限弾薬」「無限ロケラン」などをONにし、難易度「Casual」でRTAに挑んだ。
もともとFPSやTPSが得意な彼女は、強力な武器と抜群のエイム力を駆使して難所をサクサクと攻略。クリアタイムは、3時間1分33秒という好記録になり、余裕で「スピードマスター」を達成した。
クリアタイム2時間台も狙える好記録を見たリスナーからは「はや！」「2時間きれそう」「さすがししろん」「相変わらずエイム良っ」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Botan Ch.獅白ぼたん」
【動画】獅白ぼたんさんが叩き出した『バイオ9』のクリアタイム（3：56：29ごろ）
本作には、4時間以内にエンディングに到達することで解除できる「スピードマスター」という実績があり、今回ぼたんさんはこの実績解除を目指してプレイ。事前に解除しておいた「無限弾薬」「無限ロケラン」などをONにし、難易度「Casual」でRTAに挑んだ。
クリアタイム2時間台も狙える好記録を見たリスナーからは「はや！」「2時間きれそう」「さすがししろん」「相変わらずエイム良っ」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Botan Ch.獅白ぼたん」