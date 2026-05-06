２０１９年に口腔（こうくう）がん（舌がん）と食道がんの手術を受け、２０年に芸能活動を再開したタレントの堀ちえみ（５９）が、義母の誕生日を祝ったことを明かした。

６日までに自身のインスタグラムで「義母の９０歳の誕生日でした 親族で卒寿のお祝い」と報告。「義母は７０代後半まで趣味のスイミングに通い毎回１キロ泳いでいた 今では流石にスイミングは辞めたが毎日たくさん歩くように心がけている ９０歳になっても私たちと同じぐらいの速さでもちろん介添えなしでしっかりと歩いています」と元気いっぱいだという。

「９０年元気に自分の足であゆめるよう周りに迷惑をかけないように生きる…って簡単なことではないのに 義母の今の姿は日々の努力の賜物であります そんな義母を心から尊敬しています おめでとうございました」と思いを込めた。

家族で食事する様子をアップ。堀もフリルがついた華やかで若々しいファッションを披露。ファンは「お義母様とても若々しい」「とてもお若くてステキなお母様ですね」「素敵なご家族ですね」とホッコリした。

堀は２０１１年に自身のファンだった現在の夫・尼子勝紀さんと結婚。３度の結婚を経て７児の母になった。