「高血圧の名医」がいる最高の病院一覧…そこで受けられる「最新治療」の中身

学会が認定した「高血圧指導医」が所属する病院

4300万人―日本人の実に3人に1人が悩んでいると言われる高血圧。まさに「国民病」であるがゆえに、数々のクスリが処方されてきた。

しかし国立循環器病研究センターで腎臓・高血圧内科部長を務める吉原史樹氏は、「降圧剤を日常的に飲んでいる患者の大半が、そのメリットを実感できていないのではないか」と指摘する。

「血圧が多少高くても、普段はまったく自覚症状がない患者さんは多い。そういった方にクスリを処方しても、おそらくさほど効果を感じていないどころか、『飲む意味がわからない』『血圧が高くたって別にいいじゃないか』と思っているかもしれません。

しかし高血圧は『サイレントキラー』とも呼ばれるように、実は脳卒中や心筋梗塞、大動脈瘤といった命に関わる疾患にもつながります。逆に言えば高血圧治療の最終目標は、そういった事態を予防することなのです」

たかが血圧とあなどるなかれ。恐ろしい病のトリガーにもなるからこそ、熟達した医師に診てもらいたい。これまでも本誌では、心臓血管外科や整形外科、糖尿病などのさまざまな分野の名医・専門病院を調査してきた。今回は、日本高血圧学会が認定した「高血圧指導医」の所属する病院を紹介しよう。

緊急時のために医師の携帯番号を救急隊と共有

北海道における心血管系疾患の「ハイボリュームセンター（特定の疾患の治療実績が豊富な病院）」と言われるのが、北海道循環器病院だ。副院長の柏木雄介氏が、その特徴を解説する。

「当院は北海道で初めてカテーテル治療を行った医療機関であり、道内の各地から心不全や心筋梗塞の患者さんがやってきます。緊急時でも対応できるように、救急当番の医師が持つ携帯電話の番号を、近隣のクリニックや救急隊と共有しているのも特徴ですね。病院の事務を通さず医師同士で直接話せるので、かなり好評です」

もちろん同院が治療するのは重症のケースだけに限らず、軽度な高血圧の治療にも力を入れている。柏木氏が特に重視しているのが、高血圧の「隠れた原因」とも言われている睡眠時無呼吸症候群の治療だ。

「治療がなかなかうまくいかない高血圧の患者さんの中には、睡眠時無呼吸症候群を抱えている人が非常に多い。無呼吸だと寝ている間の血圧が80近く上昇する方もいるため、夜間に心筋梗塞や大動脈解離を起こすリスクが跳ね上がる。それらの病歴がある人には検査を行い、必要に応じて睡眠時にCPAPという機械を装着してもらって、治療を進めています」

日常的に予防に努めるのはもちろんだが、心筋梗塞などが起こってしまった場合に備えて、普段からその分野に強い病院に通うのも手だ。心臓疾患に特化した専門病院として日本有数の実績を誇る心臓病センター榊原病院には、循環器内科だけでもおよそ20名の医師が在籍している。それぞれが虚血性心疾患、不整脈、心臓弁膜症といった疾患のエキスパートであり、副院長である廣畑敦氏は狭心症や心筋梗塞、高血圧が専門だ。

衝撃波で硬い血管の壁を砕く最新治療

「当院の強みの一つがカテーテル治療で、虚血性心疾患や不整脈、心臓弁膜症など年間の実績は1500例を超えます。石灰化して硬くなった血管に衝撃波を当てて砕くショックウェーブ治療や、心臓の中で血流を改善する超小型ポンプ・インペラを用いたカテーテル術など、最新の手技も積極的に取り入れています。

ここのところ特に注目されているのは、腎デナベーションでしょうか。腎臓の動脈にカテーテルを入れて、腎動脈周囲の交感神経を焼き切ることで血圧を下げる治療で、降圧剤を3種類以上飲んでも血圧が下がりきらない患者さんを対象に、今年3月から保険適用が始まりました」

緊急性が高いカテーテル手術のみならず、生活習慣に由来する高血圧の治療に関しても同院は特徴的だ。

「病院内にフィットネスクラブがあって、メディカルフィットネス（運動療法）を実施しているんです。血圧やコレステロール値が高い患者さんには、健康状態に合わせて医師が運動の内容を指示する、いわゆる『運動処方』を出しています。世間でジムに通う人が増えてきているからなのか、これがけっこう人気なんですよ。最近でも80代の患者さんで、自ら積極的に手を挙げてフィットネスをやりにくる方がいました」（廣畑氏）

【後編を読む】「ほかの病院ではやらない」…名医だけが知る、「高血圧の原因」を突き止める「検査の名前」

「週刊現代」2026年5月11日号より

【つづきを読む】「ほかの病院ではやらない」…名医だけが知る、「高血圧の原因」を突き止める「検査の名前」