塩多雅矢氏が推奨…適切なリリース覚える「真横投げドリル」

「送球が安定しない」と悩む子どもは多い。原因の1つに、リリースで肘が体の前に出る「肘抜け」動作が挙げられる。首都圏を中心に年間20校以上を指導し、動作改善指導に定評があるトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、改善策として「真横投げ」ドリルを紹介している。

肘抜けは、コントロールが定まらないだけでなく球速も上がらず、肩や肘を痛めるリスクも高まる。子どものうちに改善したい動作だが、投げたい方向に「肘を前に持っていく選手が多い」と塩多さんは指摘。指導現場でよく聞かれる「前で離そう」という言葉により、肘を前に出してしまう選手もいる。しかし、実際には体の前傾や回旋によって、結果的にリリースが前になる。

“体の後ろ”で腕を振る感覚を習得する方法として、塩多さんは「真横に投げる」ドリルを推奨する。目標に正対して立ち、胸を正面に向けたまま固定する。両肩と利き腕の腕の肘を結んだ延長線上を意識しながら、真横に腕だけでボールを投げる。正しい腕の位置を覚えるための練習である。

リリースの際は遠心力を指で押さえ込み、前に変換する感覚を持つ。塩多さんは「なるべく上からパチンと、上から指でボールに当てるような感じ」を持つように指導している。この動作によって、ボールが指にしっかり掛かる感覚を養うことができる。

投げる際に肘が下がらないように気を付ける。真横ではなく斜め前方に投げてしまう選手が多いそうで、一度染みついた動きの改善はそれほど難しい。このドリルを通じて適切なリリースを習得できれば、送球ミスは減っていくはずだ。（First-Pitch編集部）