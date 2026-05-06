今日6日のゴールデンウィーク最終日も、行楽日和の所が多いでしょう。東北や北海道の最高気温は前日より大幅に高い所もあり、東北の内陸部では25℃以上の夏日が続出しそうです。沖縄は梅雨前線の影響で警報級の大雨になるおそれがあり、落雷や突風にもご注意ください。

広く行楽日和 北海道は強風に注意

今日6日は高気圧に緩やかに覆われて、広い範囲で晴れるでしょう。九州北部から北陸、東北、北海道は日差しがたっぷり届きそうです。空気の乾いた状態が続くため、火の取り扱いにご注意ください。北海道の暴風のピークは過ぎたものの、等圧線の間隔が狭く、風の強い状態が続くでしょう。





九州南部から関東の太平洋側も雲の間から日差しが届きますが、湿った空気の影響で局地的に雨が降りそうです。

沖縄 局地的に激しい雨 警報級大雨のおそれ

沖縄は梅雨前線の影響で、大雨になっている所があります。竹富町の大原では1時間に92.0ミリ(2:39まで)の猛烈な雨、石垣島で72.5ミリ( 4:04まで)と非常に激しい雨が降りました。石垣島地方に発表されていた大雨警報と洪水警報は注意報に切り替わりましたが、昼前までは土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水にご注意ください。



沖縄本島や宮古島周辺にも断続的に発達した雨雲がかかり、昼過ぎにかけては局地的に激しい雨が降るでしょう。警報級の大雨となるおそれがあります。落雷や竜巻などの激しい突風にも十分注意してください。



【24時間降水量(多い所)】

明日7日6時まで

沖縄本島地方 80ミリ

宮古島地方・八重山地方 100ミリ

東北や北海道で7月並みの暑さも

今日6日の最高気温は、全国的に23℃から25℃くらいの所が多くなるでしょう。沖縄では雨で気温の上がり方が鈍く、那覇の23℃は4月上旬並みです。



一方、北陸や東北、北海道は日差しや南よりの風で気温がグングン上がるでしょう。最高気温は山形で27℃、福島25℃と夏日の予想です。前日より大幅に高く、内陸部では7月並みの暑さとなる所もあるでしょう。熱中症にならないよう、こまめな休憩や水分補給を心がけてください。