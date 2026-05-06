◆米大リーグ レイズ―ブルージェイズ（５日、米フロリダ州タンパ＝トロピカーナフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が５日（日本時間６日）、敵地・レイズ戦に「３番・三塁」で先発出場。２試合ぶりの１０号アーチでメジャー１年目での２ケタ本塁打到達に期待がかかる。

この日は主砲ゲレロが休養日のため、岡本が初めて３番に入った。３番起用は巨人時代の２５年９月２日のヤクルト戦（京セラＤ）以来。岡本は同８月３０日の阪神戦（甲子園）で１８年以来７年ぶりの３番になったことについて「僕はずっと何番でもいいと言ってるので、関係ないですね」と話していた。ブ軍では２、４、５、６、７番に続いて６通り目の打順となった。

前日４日（同５日）の同戦では、かつてＮＰＢの日本ハム、ソフトバンクでもプレーしたＮ・マルティネス投手（３５）から初回に四球、３回には中前打をマークしたが、４打数１安打１四球。９回２死一、三塁では右飛に倒れて最後の打者になり、日本人選手では４人目となる４試合連発を逃した。この日は仕切り直しの一戦となる。

３月末から４月にかけて出場１５試合連続ノーアーチと苦しんだ時期もあった岡本だが、５月は１日（同２日）の敵地・ツインズ戦でメジャー移籍後初の２打席連発。２日（同３日）の同戦では６回にセンター左の２階席に飛び込む特大の８号ソロを放った。飛距離４５３フィート（約１３８・１メートル）は今季のチーム最長だった。３日（同４日）には３点を追う９回に左中間席へ３戦連発の９号２ラン。日米通じて初の２番起用に応え、メジャーデビューから３３試合で９本塁打は球団新記録となっていた。