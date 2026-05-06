モノクロ写真で蘇る！ 50年前のカナダ旅行で見た街角のクルマ（後編） ファイヤーバードや元祖ブロンコも【GW特別企画】
ピックアップトラックとシボレー・コルベットC3
引き続き、私の従兄の笹本眞太郎氏が撮影した、50年前のカナダ、バンクーバーの街角のクルマ達を紹介したいと思う。
【画像】モノクロ写真で蘇る名車たち！ 50年前のカナダ旅行で見た街角のクルマ（後編） 全11枚
こちらは、古い教会のような建物を背に、ステップサイドベッドのカスタムされたピックアップトラックと、シボレー・コルベットC3が写っている。
ピックアップトラックとシボレー・コルベットC3 笹本眞太郎
サーブ99
北欧の雄、サーブ99。
トライアンフ製エンジンを搭載したFWDのモデルだ。
サーブ99 笹本眞太郎
ポンティアック・ファイヤーバード
1975年あたりのポンティアック・ファイヤーバード。
スーパーカー世代にとってファイヤーバードといえば、黒金の『トランザム』となるが、これはベーシックなグレードか。サイド出しのマフラーが見える。
ポンティアック・ファイヤーバード 笹本眞太郎
MG B
幌を上げたMG B。
未だ5マイルバンパー導入前のモデル。
MG B 笹本眞太郎
ポルシェ911タルガ
ポルシェ911タルガも頑張ってます。オーバーフェンダーにターボのスポイラーを装着してやる気満々。
ポルシェ911タルガ 笹本眞太郎
フォード・ブロンコ
元祖フォード・ブロンコも今やコレクターズアイテム。
太いタイヤでらしく乗られていた。
フォード・ブロンコ 笹本眞太郎
初代シボレー・カマロRSコンバーチブル
1969年の初代シボレー・カマロRSのコンバーチブル。
リアに太いタイヤを履いたホットロッドスタイル。
初代シボレー・カマロRSコンバーチブル 笹本眞太郎