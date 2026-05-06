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ピックアップトラックとシボレー・コルベットC3

引き続き、私の従兄の笹本眞太郎氏が撮影した、50年前のカナダ、バンクーバーの街角のクルマ達を紹介したいと思う。

【画像】モノクロ写真で蘇る名車たち！　50年前のカナダ旅行で見た街角のクルマ（後編）　全11枚

こちらは、古い教会のような建物を背に、ステップサイドベッドのカスタムされたピックアップトラックと、シボレー・コルベットC3が写っている。


ピックアップトラックとシボレー・コルベットC3    笹本眞太郎

サーブ99

北欧の雄、サーブ99。

トライアンフ製エンジンを搭載したFWDのモデルだ。


サーブ99    笹本眞太郎

ポンティアック・ファイヤーバード

1975年あたりのポンティアック・ファイヤーバード。

スーパーカー世代にとってファイヤーバードといえば、黒金の『トランザム』となるが、これはベーシックなグレードか。サイド出しのマフラーが見える。


ポンティアック・ファイヤーバード    笹本眞太郎

MG B

幌を上げたMG B。

未だ5マイルバンパー導入前のモデル。


MG B    笹本眞太郎

ポルシェ911タルガ

ポルシェ911タルガも頑張ってます。オーバーフェンダーにターボのスポイラーを装着してやる気満々。


ポルシェ911タルガ    笹本眞太郎

フォード・ブロンコ

元祖フォード・ブロンコも今やコレクターズアイテム。

太いタイヤでらしく乗られていた。


フォード・ブロンコ    笹本眞太郎

初代シボレー・カマロRSコンバーチブル

1969年の初代シボレー・カマロRSのコンバーチブル。

リアに太いタイヤを履いたホットロッドスタイル。


初代シボレー・カマロRSコンバーチブル    笹本眞太郎