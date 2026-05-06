富裕層に選ばれる基準は「機能的価値」だけではない…“都心一等地”不動産に求められる〈もうひとつの価値〉【不動産コンサルタントが解説】

建築コストや土地価格が高騰する都心一等地。この過酷な市場で生き残れるのは、最新設備を詰め込んだ家ではなく、時間とともに価値が深まる「情緒的価値」を備えた不動産であると著者は語ります。本記事では、柳澤寿志子氏の著書『富裕層を魅了する 東京一等地不動産』（星野書房）より一部を抜粋・再編集して、富裕層が興味を示す「経年によって魅力を増す不動産の条件」を解説します。

“新品”がピークではない…経年によって価値が深まる「ジャパン・ラグジュアリー」な不動産

ジャパン・ラグジュアリーを不動産の視点で考えたとき、完成した瞬間がピークとなる建物ではなく、「時間を重ねるほどに魅力が増していく建物」であることが重要だとわたしは考えています。

わたしが関わっている不動産会社では、10年以上前から物件ごとにデザインを変えながら、経年によって価値が深まる素材を選び続けてきました。たとえば床材には、できる限り本物の木を使用しています。厚みのある一枚板や、きちんとした無垢フローリングです。

近年は技術の進歩によって、表面だけが木の質感に見えるシート材も一般的に使われていますが、長い時間の中で風合いが育っていくのは、やはり本物の素材に限られます。

床だけではありません。大理石やレンガといった石材、漆喰など、手間と時間を要する素材も、積極的に取り入れています。このような素材は、使い込まれるほどに表情を変え、空間に奥行きと重みをもたらします。

新品のときだけ美しい建物ではなく、住む人の時間が重なり、その痕跡さえも価値として蓄積されていく建物。暮らしそのものが空間を育て、年月がその価値を裏付けていく。

日本の神社仏閣のように、時間が経っても美しく佇む姿は日本のラグジュアリーにふさわしい不動産のあり方だと感じています。

「情緒的価値」と「機能的価値」…二極化する不動産の価値

いま、不動産の価値は二極化しています。それは単なる価格差ではなく、「時間とともに深まる価値を持つかどうか」「情緒的価値」と「機能的価値」という本質的な違いです。

情緒的価値とは、高級ブランドのエルメスのバッグや、パテック・フィリップやロレックスといった高級腕時計、そしてフェラーリのような高級車にも見られる価値です。これらは決して安価ではありませんが、時間が経つほど価値が落ちにくく、むしろ評価が高まることさえあります。

共通しているのは、「一時的な流行」ではなく、「長く残る前提」でつくられていること。本物の素材、職人の技術、思想、ブランドの哲学。そのすべてが積み重なって、時間を経るほどに価値が深まっていきます。

不動産も同じです。本物の素材を用い、設計思想まで丁寧につくり込まれた建物は、経年によって劣化するのではなく、表情を変えながら魅力を増していきます。時間が価値となり、やがて承継される資産へと変わっていくのです。

一方で、機能的価値とは、利便性や設備性能、AI化やスマート制御といった実用的な価値であり、最先端のサービスが盛り込まれていて合理的ではありますが、短期間での収益や回転を前提とした結果、時間が経つほど更新を必要とし、価値を保ち続けることが難しくなります。

初期費用は抑えられても、「長く残る前提」で設計されていないため、次の世代に渡る頃には再投資が不可欠です。

都心一等地は「長く残る前提」しか生き残れない…選ばれる不動産の条件

どちらが正しいということではありません。市場には短期型の不動産も必要ですし、すべてが長期資産である必要もないでしょう。

しかし、立地が限られ、人口構造が変化し、建築コストも上昇している現在の都市部では、さらに土地価格の高騰が重なり、じつは「長く残る前提」の企画で数字に落とし込まなければ、事業として成り立ちません。

そのため、都心一等地では「情緒的価値」を具体的につくることができない事業者は取得や開発に踏み切れなくなっています。初期価格だけを見れば、本物の素材や設計思想にこだわった建物は高く見えるかもしれません。

しかし長く使い続けることができ、価値が減衰しにくく、世代を越えて引き継がれていくのであれば、時間軸で見たときのコストはむしろ低くなります。

つまり、「情緒的価値を具体化し、時間とともに価値が深まる」を前提に設計された不動産こそがジャパン・ラグジュアリーの継承となり、事業としても成立し、富裕層に選ばれていく時代に入っているのです。

柳澤 寿志子

不動産コンサルタント