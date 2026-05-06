プロ野球セ・リーグは5日、3試合が行われました。

3連敗中の巨人は2位ヤクルトと対決。序盤無安打に抑え込まれた巨人打線は、4回に四球でチャンスを作ると、大城卓三選手が3ランを放ち先制します。ヤクルトは吉村貢司郎投手が8回を投げきり2安打と好投し、打線も2点を返しますが、あと1点及ばず。巨人が接戦を制し、4試合ぶりの白星を挙げました。

4位DeNAは5位広島を本拠地に迎えると、3点リードの8回に3番手レイノルズ投手が2失点、9回は山粼康晃投手が持丸泰輝選手にソロホームランを浴び同点に追いつかれます。その後は両者譲らず、規定により12回で引き分けになりました。

中日は首位阪神と対戦。初回に森下翔太選手のソロホームランで先制されるも、2回にボスラー選手がソロで同点とすると、3回に満塁で村松開人選手が走者一掃のタイムリースリーベース、4回には土田龍空選手にホームランが飛び出すなど7回までに7得点を挙げました。阪神は7回に前川右京選手、9回に佐藤輝明選手がホームランを放ちましたが追いつけず。中日が3連勝としました。

＜5日のセ・リーグ結果＞

◆巨人 3-2 ヤクルト

勝利【巨人】赤星優志(3勝1敗)

敗戦【ヤクルト】吉村貢司郎(2勝4敗)

セーブ【巨人】マルティネス（1敗10S)

本塁打【巨人】大城卓三3号 【ヤクルト】サンタナ8号

◆DeNA 5-5 広島

本塁打【広島】持丸泰輝1号 【DeNA】林琢真1号

◆中日 7-3 阪神勝利【中日】金丸夢斗(3勝2敗)敗戦【阪神】早川太貴(2敗)本塁打【中日】ボスラー2号、土田龍空2号 【阪神】森下翔太8号、前川右京1号、佐藤輝明9号