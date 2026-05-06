◇プロ野球セ・リーグ 巨人 3-2 ヤクルト（5日、東京ドーム）

巨人の大勢投手が、ヤクルト戦で1点リードの場面で登板し、完璧なリリーフを見せました。

4月26日以来の登板となった大勢投手は1点リードの8回に登板。1イニングを2奪三振、無失点の投球を披露し、試合後には「無事投げられたのでよかった」と話しました。

前のカードの甲子園球場での阪神戦は帯同しなかった大勢投手。自身の状態について「状態は痛いところもないので、投げ終わった反動も出てない状況です」と明かします。

そんな大勢投手は調整期間中、祖父から電話で活を入れられたそう。「おじいちゃんから電話かかってきて、『最近おまえに一番足りてないのは気合だ』と。今日は気合だけ入れてきました」と祖父との会話の内容を口にしました。

さらに、「『ふぬけている、もっと腹すえて投げろ』って言われました」と笑い、「めったにかけてこないですけど、多分心配してかけてくれたんだと思います。マウンドに上がっても思い出しながら、腹くくって投げました。1点差だったので、よりその言葉を思い出しながら」と、家族からの言葉が原動力となったことを明かしました。