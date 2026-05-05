子どものスポーツによる「肘の痛み」を放置しないで。大人と違う受診のタイミング【医師解説】

スポーツをする方にとって「投球時に肘が痛む」「ラケットを振るとズキッとする」など、肘の痛みは極めて身近な悩みではないでしょうか。中でもテニス肘や野球肘、ゴルフ肘といった疾患は広く知られており、その原因や対処法は、大人と子どもとで大きく異なることがあります。そこで今回は、子供の肘の疾患について、つくる整形外科祐天寺駅前スポーツクリニック院長の中谷創先生に詳しくお話を伺いました。

監修医師：

中谷 創（つくる整形外科祐天寺駅前スポーツクリニック）

2005年4月防衛医科大学校病院 自衛隊中央病院 初期研修医2007年6月自衛隊中央病院 整形外科、習志野駐屯地医務室2009年8月防衛医科大学校病院整形外科、埼玉社会保険病院 整形外科2012年10月防衛医科大学校 医学研究科（大学院）2016年10月 自衛隊札幌病院 整形外科部長2018年8月自衛隊中央病院 整形外科医長、自衛隊体育学校 医官2022年12月 つくる整形外科 開院

編集部

子どもに多くみられる肘の疾患にはどのようなものがありますか？

中谷先生

子どもの場合は、骨が未発達な成長期に多く見られる軟骨障害が特徴的です。外側では「上腕骨小頭」と呼ばれる部分の軟骨が剥がれてしまうことがあり、内側では「内側上顆」と呼ばれる部分に損傷が起こりやすくなります。これらは放置してしまうと変形や運動障害につながる恐れがあるため、早期発見と適切な対応が求められます。特に繰り返しの投球やラケット動作の多いスポーツをする子どもは注意が必要です。

編集部

肘に痛みや違和感があったとき、最初に取るべき行動について教えてください。

中谷先生

痛みや違和感があった際は、まず運動を中止し安静を保つことが第一です。特に運動直後に痛みを感じた場合には、氷などで患部を冷やすことが効果的です。軽い痛みだからと無理をすると悪化し、治療に長い時間を要することもあるため、異変を感じた時点での迅速な対応が重要です。早めに対処することで、重症化や長期離脱を防ぐことができます。

編集部

肘に違和感や痛みがあったとき、病院を受診すべきタイミングについて教えてください。

中谷先生

大人の場合、転倒や打撲などの外傷がなければ、痛みが数日続いた段階で受診を検討するのが一般的です。一方、成長期の子どもは骨が未成熟なため、放置すると成長に支障をきたす恐れがあります。したがって、子どもが「少しでも痛い」と訴えた場合は、早めに専門医を受診することが望ましいとされています。初期対応がその後の治癒経過に大きく影響します。

※この記事はメディカルドックにて＜繰り返す「肘の痛み」を根本から改善する！ 治療法を整形外科医が徹底解説！＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。