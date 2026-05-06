誰もが知る手塚治虫の漫画の名作、『ブラック・ジャック』。わずか22ページに凝縮されたドラマが、なぜここまで読み手の強く心に残るのだろうか。『Q.E.D. 証明終了』シリーズなどで知られる漫画家・加藤元浩氏が、魅力的な漫画表現の本質に迫る。※本稿は、漫画家の加藤元浩『イマイチはなぜ生まれるのか？ 脳が生み出す「通らない企画」』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。

『ブラック・ジャック』の濃密ドラマが

わずか22ページに収まる不思議

僕は手塚治虫の『ブラック・ジャック』を初めて読み、衝撃を受けました。あまりの面白さに、しばらくは体の奥に電気が走り続けているような不思議な感覚が消えなかったのを覚えています。

それまで読んできたどんな漫画とも、何かが根本的に違っていたのです。その“何か”とは、いったい何だったのでしょうか？

『ブラック・ジャック』をご存じない方のために少し説明を加えておくと、物語の主人公は、天才的な腕を持つ無免許の外科医ブラック・ジャックです。

どんな難病であろうと、彼にかかれば必ず治ってしまうという超人的な存在。しかしその治療には破格の費用がかかり、時には数千万円から1億円を超えることさえあります。治療費に苦しむ貧しい人々や、病によって人生が狂わされる人たち、あるいは逆に、大金を軽々と支払いながらも傲慢な態度を取る富裕層――。

そうした人々に対し、ブラック・ジャックは沈黙のうちに、しかし鋭く的確に、手術という手段を通じて彼なりの答えを突きつけてゆくのです。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）