プロ野球 パ・リーグは5日、各地で3試合が行われました。

首位オリックスは6位のロッテに快勝しました。打線が初回に西川龍馬選手のタイムリーなどで3点を先制。投げては新外国人のジェリー投手が7回無失点と好投し、来日初勝利を挙げました。一方、敗れたロッテは前日の完封負けに続きこの日も1得点にとどまりました。

2位ソフトバンクは3位西武に逆転勝利。3点を追う3回に近藤健介選手の2ランで詰め寄り、5回に一挙4得点で試合をひっくり返しました。投手陣は2番手以降が好投して5投手で無失点リレーを演じ、2番手の上茶谷大河投手に3勝目が付いています。西武は先発の渡邉勇太朗投手が5回6失点と試合を作れませんでした。

4位の楽天は5位日本ハムに2試合連続の逆転勝利。2点を追う5回に平良竜哉選手の2試合連続3号ソロで詰め寄り、7回に浅村栄斗選手が4号2ランで逆転しました。先発の荘司康誠投手は7回2失点でリーグトップタイの4勝目を挙げています。敗れた日本ハムは打線がソロホームラン2本の2得点のみに封じられました。

3試合の結果、順位は変わらず。オリックスが2連勝で首位をキープし、勝利したソフトバンクが2.5ゲーム差で追いかけています。4位楽天は3位西武とのゲーム差を0としました。

＜5日のパ・リーグ結果＞

◆オリックス 6-1 ロッテ

勝利【オリックス】ジェリー(1勝1敗)

敗戦【ロッテ】ジャクソン(2勝3敗)

◆ソフトバンク 6-4 西武

勝利【ソフトバンク】上茶谷大河(3勝)

敗戦【西武】渡邉勇太朗(1勝3敗)

セーブ【ソフトバンク】松本裕樹(1勝1敗4S)

本塁打

【ソフトバンク】近藤健介7号

【西武】古賀悠斗1号

◆楽天 3-2 日本ハム勝利【楽天】荘司康誠(4勝2敗)敗戦【日本ハム】細野晴希(1勝2敗)セーブ【楽天】藤平尚真(8S)本塁打【楽天】平良竜哉3号、浅村栄斗4号【日本ハム】カストロ5号、清宮幸太郎7号