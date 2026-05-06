2度の満塁機で最初は押し出し四球、次はグランドスラム。それでも勝てなかった試合がある。桜井商3年生の1980年（昭55）5月、春の奈良県大会決勝、天理高校戦だ。

ひどい雨の中で強行された一戦。初回1点を先制されながら、その裏すかさず逆転し、さらに2回だった。1死満塁で回ってきた打席で押し出し四球。これが「満塁で敬遠された」という伝説になるのだが、捕手は座っていた。

マウンドがすっかりぬかるんできた後半、試合は動く。4―1の6回、連打と連続四球で1点を返され、なおも続く満塁。81年ドラフト4位で南海（現ソフトバンク）に入る2年生の4番打者、藤本博史に左翼席へ叩き込まれた。

この回一挙6点で逆転され、さらに2点を追加されて4―9で迎えた8回。点差があったからか、今度は2死満塁で勝負してくれた。初球を右翼席へお返しの満塁弾。8―9と1点差に迫った。

「さあ、行くぞ！」と盛り上がったが、9回の守りで2死二、三塁からボテボテの投ゴロに仕留めながら手が滑った。一塁へ悪送球。2者生還を許し、ぷつりと切れた。さらに失点を重ね、終わってみれば8―13。13与四球で自滅した。

試合後、天理の清水貢（こう）監督が私に対する投球について「全部歩かせていいと言っているのに…」とコメントされた。さすが何度も甲子園に行っている私学の監督さんだ。マスコミが「満塁で敬遠」と話を大きく膨らませ、プロ入りの背中を押してくれた。

甲子園最後のチャンス、夏の奈良大会は3回戦で智弁学園に4―8で敗れた。天理とはがっぷり四つに組めるようになっていたが、機動力で揺さぶってくる智弁には野球の質でかなわなかった。

バント、盗塁、スクイズ。走ってくると分かっていても、クイックで投げられない。全て私のせいだった。

初戦で天理にコールド負けした1年前は3年生より激しく泣いたのに、今度は涙が出なかった。新チームになって宿敵天理を破った2年の秋季大会準々決勝が全て。達成感に包まれた時点で、私の高校野球は終わっていたのかもしれない。

卒業後については、東京六大学で野球をやりたいという気持ちもあったが、縁あって東海大学のセレクションを受けて合格。最終結論はドラフト終了まで待ってもらえることになった。

プロは南海が熱心だった。スカウトの外山義明さんは、門田博光さんと一緒に天理からクラレ岡山に進み、69年ドラフト6位でアトムズ（現ヤクルト）に入団した左腕。「3位だったら絶対指名する」と話してくれていた。

東海大か南海3位。2つの選択肢を頭に入れて、プロ野球ドラフト会議を待った。

◇駒田 徳広（こまだ・のりひろ）1962年（昭37）9月14日生まれ、奈良県三宅村（現三宅町）出身の63歳。桜井商から80年ドラフト2位で巨人入団。3年目の83年にプロ野球史上初となる初打席満塁本塁打の衝撃デビューを飾る。93年オフにFAで横浜（現DeNA）へ移籍。通算2006安打。満塁機は打率.332、200打点とよく打ち、満塁弾13本は歴代5位タイ。一塁手としてゴールデングラブ賞10回。