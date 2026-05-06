こどもの日の5月5日、小学生たちが大活躍しました。



福岡県の久留米市鳥類センターでは、市内の小学6年生4人が一日園長に任命されました。



■6年生

「餌やりが好きで鳥類センターに来ることもよくあって応募しました。本当の園長みたいにしっかり働ける園長になりたいです。」



一日園長は一般公募で選ばれ、中には園長になることが念願だったという子どももいました。





■6年生「3回応募しているんです。4年生から。あきらめなくて当選するという気持ちがあったので当選できました。はがきが来て、みんなで喜びました。役に立てる園長、やりがいある園長になりたいです。」やる気いっぱいの一日園長たちは、飼育員とともに園内を回り、鳥たちの特徴を学びます。■一日園長「何しているんですか。」■飼育員「ここが縄張り。」■一日園長「めっちゃ犬に似ている、鳴き声が。」鳥の鳴き声や習性に、興味津々です。子どもたちに任された大役が、フラミンゴのガイドでした。■一日園長たち「今からフラミンゴのガイドを行います。」本番を前に、ガイドの練習をします。■一日園長「初めにフラミンゴの、あっ、フラミンゴガイドでの注意事項を説明します。フラミンゴは、フラミンゴは、水草や昆虫などを食べます。」苦戦する場面もありました。■一日園長「漢字があまり読めない。かんだりするので。」それでも、一日園長たちは繰り返し練習していました。■中村安里記者「これから、一日園長によるガイドが始まりますが、皆さん、練習の成果を発揮できるのでしょうか。」■一日園長たち「今からフラミンゴガイドを行います。私たちは一日園長です。よろしくお願いします。」一日園長のガイドが始まりました。苦戦していた部分は？■一日園長「フラミンゴは水草や昆虫などを食べます。鳥類センターは、水鳥専用のエサなどをあげています。」本番では、しっかりと伝えられました。4人とも堂々としたガイドで、鳥の魅力を伝えることができました。■一日園長「最高の一日でした。」「ガイドをしているときに話を聞いてくれて、笑顔になってくれるのがとてもうれしかった。」■一日園長の妹Q.お兄ちゃんはどうだった？「かっこよかった。」■保護者「お客さんのためにしているところが、頼りがいがあっていいなと思います。」一日園長という大役を果たした4人にとって、ことしの「こどもの日」は忘れられない一日となったはずです。※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月5日午後5時すぎ放送