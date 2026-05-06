HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第11話にて、既にデビューが決まった3人の美しいビジュアルに驚きの声が寄せられた。

【映像】美しすぎるメンバーのビジュアル（スタイル抜群の全身姿も）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。応募総数1万4000人の中から、最後の中間審査を経てAYANA（桑原彩菜・18歳）とSAKURA（飛咲来・15歳）がファイナルへと進んだ。(※全て参加時の年齢）

AYANAとSAKURAは既にデビューが決定しているアメリカ出身のエミリー（20）、スウェーデン出身のレクシー（21）、ブラジル出身のサマラ（20）の3人の中に最後の1人として加わり、ファイナルのステージで4人目のメンバーとしてステージに立つことが決定、そこの審査を経てどちらか1人がデビューを掴む。

レッスン初日、デビューメンバー3人が集まり、AYANAとSAKURAと共にレッスンを重ねると、あまり美しい3人のビジュアルに視聴者からは「この美人は誰？」「息が止まる美しさ」「美しすぎてびっくり」「綺麗！」「本当この3人かっこいい！」「どこから見ても美しい」などの声が上がっていた。