timelesz猪俣周杜＆キスマイ二階堂高嗣、“人狼”でM!LK曽野舜太を翻弄 みんなで “ビジュいいじゃん”ダンスも披露
二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演する6日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（深1：57）では、ゲストに俳優の小手伸也、曽野舜太（M!LK）を迎えて挑んだ「AIにクイズで勝てるかな」完結編を届ける。
【写真】奇想天外な回答で翻弄する猪俣周杜
AIには答えられず、人間にだけ答えられるクイズを考えて出題するというこの企画。答えられた解答者の人数分ポイントを獲得できるが、AIもそのクイズに正解できた場合、人間チームが獲得したポイントはすべて没収される。まさに人間VS AIのプライドをかけた戦いとなる。
前回、小手が文章の頭文字をつなげると答えが導けるという見事なクイズを出題し、AIをあざむくことに成功。しかし、意外にも猪俣の出題クイズでAIも正解できてしまい、ポイントを失う事態に…。
二階堂は「夜中にいきなり 君から電話。驚くのかな？求めてるのかもしれない」とロマンティックな表現のクイズを。続く猪俣は「お店＜（小なり）実家。森−（マイナス）木。メニメニホワイト」とニカゲームらしさあふれる謎クイズを出題。果たして人類はAIに打ち勝つことはできたのか？
さらに第2弾となる「漢人狼」デスゲームも実施。お題のカタカナを漢字4文字でそれぞれ表現するのだが、1人だけ違うお題のプレイヤー（人狼）が紛れているという企画。５人は、書いた漢字を見せ合い、話し合いながら、嘘をついている人狼を見抜かなければならない。果たして5人は、嘘つき人狼を見抜くことができるのか。
「人狼が大好き」とハイテンションの曽野。「二階堂さんと猪俣さんにはだまされません」と自信たっぷりな様子。しかし漢字の苦手な二階堂がゲームをひっかきまわし、猪俣の独創的な4文字漢字が炸裂し曽野は大混乱、まさかの展開に（!?）。そして最後には何故かみんなで “ビジュいいじゃん”ダンスニカゲームVer.を披露する。
【写真】奇想天外な回答で翻弄する猪俣周杜
AIには答えられず、人間にだけ答えられるクイズを考えて出題するというこの企画。答えられた解答者の人数分ポイントを獲得できるが、AIもそのクイズに正解できた場合、人間チームが獲得したポイントはすべて没収される。まさに人間VS AIのプライドをかけた戦いとなる。
二階堂は「夜中にいきなり 君から電話。驚くのかな？求めてるのかもしれない」とロマンティックな表現のクイズを。続く猪俣は「お店＜（小なり）実家。森−（マイナス）木。メニメニホワイト」とニカゲームらしさあふれる謎クイズを出題。果たして人類はAIに打ち勝つことはできたのか？
さらに第2弾となる「漢人狼」デスゲームも実施。お題のカタカナを漢字4文字でそれぞれ表現するのだが、1人だけ違うお題のプレイヤー（人狼）が紛れているという企画。５人は、書いた漢字を見せ合い、話し合いながら、嘘をついている人狼を見抜かなければならない。果たして5人は、嘘つき人狼を見抜くことができるのか。
「人狼が大好き」とハイテンションの曽野。「二階堂さんと猪俣さんにはだまされません」と自信たっぷりな様子。しかし漢字の苦手な二階堂がゲームをひっかきまわし、猪俣の独創的な4文字漢字が炸裂し曽野は大混乱、まさかの展開に（!?）。そして最後には何故かみんなで “ビジュいいじゃん”ダンスニカゲームVer.を披露する。