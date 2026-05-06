「仲が良い職場です」と言う組織ほど、実はヤバすぎる理由とは？

「仲がいい会社です」は、本当に強い組織の条件でしょうか。波風を避ける空気は、ときに必要な指摘まで封じ、徐々にチームを壊していきます。

SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、誰でも「しごでき」になれる 令和リーダーの基本 を本記事で紹介します。

「仲の良いチーム」をつくろうとしない

企業の採用イベントや入社説明会でよく目にするのが、「うちはアットホームな会社です」「メンバー全員が仲が良いのがウリです」というアピールです。

しかし、私は断言します。組織において「仲の良さ」は、重要視すべき点ではありません。

そもそも「仲が良い」とは誰の主観でしょうか？

上司が勝手に「私たちは仲が良い」と思っているだけで、部下は冷めた目で見ているケースは山ほどあります。モチベーションと同様に、「仲の良さ」は測れません。

また、冷たい言い方に聞こえるかもしれませんが、会社は「サークル活動」ではありません。

共通の目的（利益・価値提供）のために集まったプロフェッショナルの集団です。

「楽しいかどうか」よりも、「成果が出るかどうか」でつながるのが健全な組織です。

「仲の良さ」を過剰にアピールする組織ほど、実は危険です。

なぜなら、「波風を立ててはいけない」という同調圧力が生まれ、本来言うべき厳しい指摘ができなくなるからです。

では、上司として何を目指すべきか？ それは、「仲の良いチーム」ではなく、「陰口のないチーム」をつくることです。

「陰口」は組織を腐らせる猛毒である

陰口とは「当人のいないところで悪口を言うこと」です。

これは組織人として、横領や不正に次ぐ「最悪の行為」だと認識してください。

私が運営するSNSのライブでも、このような相談が後を絶ちません。

「上司が他のメンバーの悪口を私に言ってきて、同意を求められる」

「あの上司は、私のいないところでは私の悪口を言っているに違いない」

上司が陰口を言った瞬間、チームの信頼関係は崩壊します。

部下は、上司に悪口を言われたら「そうですね（苦笑）」と同意するしかありません。

しかしその裏で、「この人は、私がいないところでは私の悪口を言っているんだろうな」と確信します。

結果、疑心暗鬼が生まれ、誰も本音を話さなくなり、心理的安全性が地に落ちるのです。

だからこそ、強いチームをつくるためのたった一つのルールは、「陰口を叩かない（言わせない）」ことです。

（本記事は、書籍『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』から一部を抜粋・編集し作成しました）