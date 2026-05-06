「この人、たぶん私の彼氏…」幼馴染に“推しの写真”を見せたら…【衝撃の事実】が発覚して一同困惑！？
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！仲の良い幼馴染たちと定期的に開いている近況報告会でのこと。いつものように楽しく会話をしていると、とんでもない事実が発覚！全員がパニックに陥ってしまいます…！
久しぶりに集まった幼馴染たちとの近況報告会♡
私には、子どもの頃からずっと仲のいい幼馴染が2人います。社会人になってからはなかなか頻繁には会えなくなりましたが、数か月に一度は集まって、近況報告会をするのが恒例になっていました。
その日も、おしゃれなカフェで仕事の愚痴や恋愛トークに花を咲かせ、大盛り上がり。笑いが絶えず、「やっぱりこのメンバー落ち着くね〜！」なんて話していました。
すると自然と話題は“最近ハマっているもの”へ。そこで私は、前から誰かに話したくてたまらなかった“推し”の存在を打ち明けたのです。
「実は最近、めちゃくちゃ好きな人がいて…！」と言うと、2人は一気に食いついてきました。私はニヤニヤを隠せないままスマホを取り出し、とっておきの写真を見せたのです。
――でも、その瞬間。楽しかった空気が、一変しました。
スマホを見た瞬間に固まる友だち...そして“衝撃事実”が発覚！？
「この人なんだけど、すっごくかっこよくない！？」
自信満々でスマホを差し出した私。しかし次の瞬間、2人の表情がピタッと止まりました。さっきまで笑っていたはずなのに、急に空気が凍りついたのです。
「え、どうしたの？」と聞いても、2人は顔を見あわせるばかり。私は“もしかして趣味が変だと思われた？”と焦り始めました。
すると、ひとりの幼馴染が恐る恐る口を開いたのです。
「えっ……この人、たぶん私の彼氏……」
思わず「え？」と聞き返してしまいました。頭が理解を拒否して、言葉が入ってきません。
ただの推しとして眺めていた相手が、まさか幼馴染の恋人だったなんて――。想像もしていなかった展開に、その場にいた全員が完全にフリーズしてしまったのです。
このあと、事態は思いもよらない方向に進みます！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部