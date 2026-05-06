「この人、たぶん私の彼氏…」幼馴染に“推しの写真”を見せたら…【衝撃の事実】が発覚して一同困惑！？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！仲の良い幼馴染たちと定期的に開いている近況報告会でのこと。いつものように楽しく会話をしていると、とんでもない事実が発覚！全員がパニックに陥ってしまいます…！

私には、子どもの頃からずっと仲のいい幼馴染が2人います。社会人になってからはなかなか頻繁には会えなくなりましたが、数か月に一度は集まって、近況報告会をするのが恒例になっていました。

その日も、おしゃれなカフェで仕事の愚痴や恋愛トークに花を咲かせ、大盛り上がり。笑いが絶えず、「やっぱりこのメンバー落ち着くね〜！」なんて話していました。

すると自然と話題は“最近ハマっているもの”へ。そこで私は、前から誰かに話したくてたまらなかった“推し”の存在を打ち明けたのです。

「実は最近、めちゃくちゃ好きな人がいて…！」と言うと、2人は一気に食いついてきました。私はニヤニヤを隠せないままスマホを取り出し、とっておきの写真を見せたのです。

――でも、その瞬間。楽しかった空気が、一変しました。