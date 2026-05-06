NSXの思想が息づく造形のリアリティ

かつて「100年に一度の大変革期」と言われた自動車業界は、今やその言葉が現実のものとして定着しました。

電気自動車の普及、自動運転技術の進化、そしてコネクテッド機能の高度化により、クルマは単なる移動手段から「体験を提供する空間」へと進化しています。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ斬新「“観音開きドア”セダン」の姿です！ 画像を見る！（20枚）

その中で各ブランドに求められているのは、技術力だけではなく、自らがどのような未来を描き、ユーザーに何を提供するのかという明確なビジョンです。

特にプレミアムブランドにおいては、デザインがその思想を語る最も分かりやすい手段の1つといえるでしょう。

形状やディテールにはブランドの哲学が凝縮されており、それを象徴的に示す存在がコンセプトカーです。

こうした背景のもとで注目されたのが、2016年に登場したアキュラ「プレシジョン コンセプト」です。

このモデルは、停滞気味と見られていたブランドイメージを刷新するための起点として位置づけられていました。

2016年のデトロイトオートショーで初公開されたこのセダンは、カリフォルニアのデザインスタジオによって手がけられ、「Precision Crafted Performance」という価値観を具体的な造形として示すことが目的とされていました。

単なる未来像の提示ではなく、今後の量産車に反映される方向性を示す役割を担っていた点が特徴的です。

ボディサイズは全長5180mm×全幅2135mm×全高1320mm、ホイールベースは3100mmとされ、低く構えたワイドなプロポーションが強い印象を与えます。

22インチホイールを組み合わせたスタンスは、4ドアセダンでありながらスポーツカーのような迫力を感じさせます。

フロントには「ダイヤモンド・ペンタゴン」グリルが採用され、これが後の市販モデルに広く展開されたことからも、このコンセプトの影響力の大きさがうかがえます。

また、細部の表現にも未来志向が徹底されており、LEDヘッドライトやリアランプのデザインには先進性が色濃く表れています。

さらに特徴的なのが、Bピラーを持たない観音開きのドア構造です。この仕組みにより、乗降時の動作そのものが特別な体験として演出され、単なる機能を超えた価値が付加されています。

インテリアに目を向けると、その世界観は従来の高級セダンとは明らかに異なります。軽やかに浮かぶようなシート配置や、二層構造のインストルメントパネルなどにより、開放感と先進性が共存する空間が生み出されています。

一方でドライバー周辺はスポーティに仕立てられており、コンパクトなステアリングやワイドスクリーンが没入感を高めています。

乗員を認識して設定を最適化するHMI（ヒューマン・マシン・インターフェース）コンセプトも提案され、未来のユーザー体験を具体的に示していた点も見逃せません。

これらのエクステリアとインテリアの両面において、実は2代目「NSX」のデザインに関わった人物（エクステリア：ミシェル・クリステンセン氏、インテリア：ジョン・ノーマン氏）が中心的な役割を担っており、その経験が本モデルの造形に現実味をもたらしています。

NSXとも共通するパフォーマンス志向の思想が反映されていることで、単なる見た目の新しさにとどまらず、走りと結びついた説得力を備えている点が特徴です。

なお、コンセプトの意義は、その後の展開によってさらに明確になりました。2022年に登場した「アキュラ プレシジョンEV コンセプト」へと思想が受け継がれ、パワートレインがEVへと変わってもブランドの核となる価値観は維持されています。

電動化が進む現代においても、「精密に仕立てられたパフォーマンス」という理念は揺らいでいません。

2026年の現在、自動車業界は次の段階へと進みつつありますが、その中で過去のコンセプトカーが持つ意味はむしろ増しています。

アキュラ プレシジョン コンセプトは、単なるデザインスタディにとどまらず、ブランドの再出発を象徴する存在として位置づけられます。過去と未来をつなぐ重要な節目として、今後も語られ続けていくでしょう。