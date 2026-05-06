UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ準決勝 アーセナルとアトレチコ・マドリードの第2戦が、5月6日04:00にエミレーツ・スタジアムにて行われた。

アーセナルはビクトル・ギェケレシュ（FW）、レアンドロ・トロサール（MF）、エベレチ・エゼ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはフリアン・アルバレス（FW）、アントワヌ・グリーズマン（MF）、アデモラ・ルックマン（FW）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。44分に試合が動く。アーセナルのブカヨ・サカ（FW）がゴールを決めてアーセナルが先制。

ここで前半が終了。1-0とアーセナルがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、

ここで後半終了。この試合は1-0。2試合合計スコアで同点となり、延長戦に突入した。

この試合はアーセナルが1-0で勝利し、2試合合計スコアでも2-1で勝利した。

なお、アーセナルは90+3分に、90+5分にケパ・アリサバラガ（GK）に、またアトレチコ・マドリードは81分にマルク・プビル（DF）、90+2分に、90+5分にコケ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-06 06:50:16 更新