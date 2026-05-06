『時すでにおスシ!?』大江戸の独特な寝言に反響「クセが強い」「どんな夢なの？」
永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の第5話が5日に放送。大江戸（松山ケンイチ）の寝言に反響が集まっている。
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第5話 独特な寝言を言う大江戸（松山ケンイチ）
ある日、森（山時聡真）の母・温子（佐藤江梨子）が激怒しながら鮨アカデミーに乗り込んでくる。どうやら森は家族にも内緒で大学を辞めており、祖父・克己（でんでん）の傾きかけた鮨屋を継ぐべく鮨アカデミーに入学していたことが発覚。一方、荒ぶる温子にみなとは同じ母親として寄り添い、話を聞いているうちに“姐さん”として慕われる。
森の話を聞いた大江戸は、森と一緒に森の祖父の鮨屋へ。するとそのとき、鮨屋に大量の注文が入った。克己、大江戸、森で急いで準備をしていると、そこに温子とみなとも登場。全員で準備をし、なんとかその日を乗り切った。夜も遅かったため、大江戸とみなとはそこに泊まることに。用意されていた部屋には、布団が2組隣り合わせで敷かれていた。
相部屋ということで眠れずに話をしていた2人だったが、みなとが水を飲みに行っている間に大江戸は眠っていた。みなとが「寝てる」とほほ笑むと、大江戸は「待山さん。待山さん。ここのたこ焼き屋さんのたこは…ええ？ メンダコ？ メンダコって食べられるんですか？」と不思議な寝言を口にする。みなとは「寝言かよ。どんな夢見てるんですか」と1人でツッコむのだった。
みなとと大江戸が相部屋で寝る展開や、大江戸の寝言に視聴者からは「寝言おもろすぎる」「どんな夢なの？」「寝言のクセが強い」「寝言が独特すぎる」「ドキドキする」「あまりにもかわいい」などの声が相次いだ。
また、ラストにはみなとの息子・渚（中沢元紀）が仕事であまりうまくいっていない様子が映し出された。これには「心配」「やっぱり壁にぶち当たってる…」「上手くいってないのか」「プレッシャーに弱そうで心配」など、心配の声が集まっている。
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第5話 独特な寝言を言う大江戸（松山ケンイチ）
ある日、森（山時聡真）の母・温子（佐藤江梨子）が激怒しながら鮨アカデミーに乗り込んでくる。どうやら森は家族にも内緒で大学を辞めており、祖父・克己（でんでん）の傾きかけた鮨屋を継ぐべく鮨アカデミーに入学していたことが発覚。一方、荒ぶる温子にみなとは同じ母親として寄り添い、話を聞いているうちに“姐さん”として慕われる。
相部屋ということで眠れずに話をしていた2人だったが、みなとが水を飲みに行っている間に大江戸は眠っていた。みなとが「寝てる」とほほ笑むと、大江戸は「待山さん。待山さん。ここのたこ焼き屋さんのたこは…ええ？ メンダコ？ メンダコって食べられるんですか？」と不思議な寝言を口にする。みなとは「寝言かよ。どんな夢見てるんですか」と1人でツッコむのだった。
みなとと大江戸が相部屋で寝る展開や、大江戸の寝言に視聴者からは「寝言おもろすぎる」「どんな夢なの？」「寝言のクセが強い」「寝言が独特すぎる」「ドキドキする」「あまりにもかわいい」などの声が相次いだ。
また、ラストにはみなとの息子・渚（中沢元紀）が仕事であまりうまくいっていない様子が映し出された。これには「心配」「やっぱり壁にぶち当たってる…」「上手くいってないのか」「プレッシャーに弱そうで心配」など、心配の声が集まっている。