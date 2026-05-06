◆ファーム・リーグ ハヤテ０―５巨人（５日・ちゅ〜る）

巨人の育成３年目右腕・園田純規投手（２０）が今季初完封を飾った。ファーム・リーグのハヤテ戦に先発し、９回１１安打４奪三振。「被安打が多いですが要所で抑えられて無失点で行けたのは良かった」と１１３球の熱投で今季２勝目を挙げた。

最後にして最大の関門も粘り抜いた。５点リードの９回１死満塁。外角フォークを打たせて二ゴロ併殺で締めくくり、ホッとした表情で右手人さし指を掲げた。「先頭を抑えればどうにかなる」と、無死から出塁を許したのは７回のみ。１４０キロ台後半の直球に１１０キロ前後のカーブを織り交ぜる緩急で、度重なるピンチを切り抜けた。

昨季は６月の２軍デビューからシーズン終了まで８連勝。エース格として開幕を迎えた３年目は「球数、イニング数も去年を超えていかないといけない」と目標を掲げている。石井２軍監督がミーティングで「先発で投げる時は完投するぐらいの心がないとダメ」と説いた心構えを胸に、最後までマウンドで仁王立ちした。

こどもの日の球場には、背番号「０１９」のユニホームを着たちびっ子ファンの姿もあった。野球漬けのＧＷを過ごしてきたという右腕は「高校のときは５連休で１日２試合の計１０試合やったり。連投もしてましたし、きつかったですね」。培ってきたタフさも武器に、支配下昇格を目指す。

◆園田 純規（そのだ・あつき）２００５年７月７日、福岡・大野城市生まれ。２０歳。福岡工大城東では１年秋からベンチ入りも甲子園出場なし。２３年育成ドラフト５位で巨人入団。昨季は２軍で１４登板、８勝０敗、防御率１・４２。趣味は釣り。背番号０１９。１８４センチ、８０キロ。右投右打。